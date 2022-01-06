США сдают назад? Санкций за "Северный поток - 2" не будет - западные СМИ

Газета Politico полагает, что предложенный законопроект о рестрикциях против проекта не поддержит демократическое крыло Сената Конгресса США.

Американский политикум не решится объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". С таким прогнозом выступила газета Politico. По версии издания, предложенный республиканцем Тедом Крузом проект о рестрикциях, ранее также поддерживаемый демократами, не наберёт нужного количества голосов для одобрения.

В верхней палате у демократов изменилось отношение к данному проекту закона, поскольку демократы не хотят помешать линии Байдена в отношении Москвы.

По оценке Politico, представители Демократической партии не пойдут против президента в то время, как он ведёт "опасные переговоры" с Россией.

В поддержку этой версии, к примеру, высказалась сенатор Джин Шахин. Она пояснила, что данная поправка о санкциях несвоевременна.

"На данном этапе, когда мы следим за возможными действиями России на Украине, нам очень важно работать вместе с нашими союзниками, а Германия является одним из очень важных для нас союзников. Поэтому я думаю, что данная поправка несвоевременна", - указала политик.