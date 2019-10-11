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США сдали курдов. Украине приготовиться? Военкор сделал тонкий намёк Киеву

11 октября 2019, 16:09  •  194 • Политика
После того как стало известно, что США откровенно кинули понадеявшихся на них курдов и заявили о выводе своего военного контингента из Сирии, российские военкоры обратили внимание, что следующей может оказаться Украина. Военкор Александр Коц так и вовсе сделал тонкий намек Киеву: "Вот что бывает, когда вместо логичного сотрудничества со здравыми силами ты ложишься под американцев".
"Первый проблеск стратегического мышления во внешней политике США за последние 30 лет", - так охарактеризовал решение вывести военный контингент Соединённых Штатов из Сирии, принятое Трампом, отставник-полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, таким образом американский президент "заставил" Россию, Турцию и Иран противостоять друг другу в Сирии в "пользу Израиля".
При этом полковник не особо печалился о судьбе "приручённых и прикормленных" курдов, которые фактически остаются без американской поддержки. Сами курды этот шаг Вашингтона сочли предательским "ножом в спину".
Фактически же Штаты просто кинули "союзников". Военный обозреватель Царьграда политолог Александр Покровский также отметил, что курды оказались в роли жертвы.
"У США в Сирии тоже есть союзник. Это курды в лице их военно-политической организации "Сирийские демократические силы" (SDF) – аморфный союз под руководством курдских Отрядов народной самообороны (YPG). В союз также входят отряды местных арабов-суннитов, ассирийцев, туркоманов, бедуинов и прочее по мелочи", - отметил Покровский, добавив, что, понадеявшись на защиту Америки, курды исключили себя из будущего Сирии.
Тем временем Турция начала операцию против них. О "зачистке" турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже предупреждал. И даже телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом участь, уготовленную Анкарой сирийским курдам, не изменил.

"У Вашингтона нет союзников"

О сложившейся ситуации четко высказались российские военкоры. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный у себя в телеграм-канале обратил внимание на политическую иронию.
"Кто придумал название для турецкой операции в Сирии неизвестно, но курды вряд ли оценят политическую иронию, - отметил военкор. - "Родник мира" вряд ли добавит стабильности региону. Курды получили то, чего долго добивались".
По мнению эксперта, вели они себя "как женщины с низкой социальной ответственностью". Поддубный напомнил, что и Москва, и Дамаск предлагали курдам конструктивную повестку. Однако в ответ "те просили денег, много денег и оружия".
"Американцы дали и денег, и оружие, но у Вашингтона нет союзников, - подчеркнул военкор. - И в очередной раз американцы это продемонстрировали".

Украине приготовиться?

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своем телеграм-канале, анализируя ситуацию с сирийскими курдами, сделал тонкий намёк Киеву.
"На месте Киева я бы сейчас пристально присмотрелся к операции Турции на севере Сирии, - подчеркнул журналист. - Вот что бывает, когда вместо логичного сотрудничества со здравыми силами ты ложишься под американцев".
Коц напомнил украинским властям о том, что Вашингтон, использовав "союзника", просто умывает руки.
"И ты кричишь здравым силам: "Помогите, хулиганы зрения лишают!" А поздно…" - резюмирует не без горькой иронии военкор.

16 лет ничему не научили

Обозреватель Андрей Медведев отмечает, что американцы "регулярно кидают" курдов.
"Постоянно. Всегда. И тем не менее, всякий раз лидеры курдов говорят - заграница нам поможет и упорно продолжают верить американцам", - пишет журналист у себя в телеграм-канале.
Он напомнил, что еще в 2003 году курдам пообещали независимость.
"Но юридически никакого независимого курдского государства нет и не будет. Потому что это не в интересах США", - подчёркивает Медведев и отмечает, что за 16 лет история ничему курдов так и не научила.
"Для США курды это просто инструмент Ближневосточной политики. Типа молотка или заточки, - обращает внимание журналист. - А кто разговаривает со своей заточкой? Только псих какой-нибудь. Американские дипломаты точно не психи".

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