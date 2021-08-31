США сдали Афганистан без боя. Пора зачищать Ближний Восток

Одно из крупнейших исторических событий произошло на наших глазах – американцы оставили Афганистан. Оставили позорно и унизительно – их, словно пьяного забулдыгу, наладили с лестницы под зад коленом. Но американцев слишком много по всему миру. Особенно – на Ближнем Востоке, где они держат огромную военную группировку. Есть ли шансы на повторение там афганского сценария?

Если посмотреть на современную карту мира, можно проникнуться оптимизмом: впервые за долгие десятилетия "кольцо анаконды" вокруг России разжалось. Вся южная Евразия, а значит, весь геостратегический Хартленд ("сердцевина", "срединная земля" Евразии), от янки оказалась свободна. Впервые (!) со времени окончания Второй мировой войны американцы держатся лишь за далёкие Японские острова и плацдарм в Южной Корее. А дальше до самой Румынии свободная от них земля. Разве что в Турции есть база ВВС в Инджирлике, но при нынешних сложных отношениях Анкары с Вашингтоном она ударного значения не имеет.

Танцуй, Россия?

Пока рано.

Подвал с крысами

Да, при дальнейшем изучении карты Хартленда у порога России сразу обнаруживается целый подвал, по которому вольготно ползают жирные крысы, украшенные красными полосами и белыми звёздами. Это Ближний Восток – не очень большой, зато самый беспокойный регион Восточного полушария. И американцев здесь более чем много.

Вот крошечный Катар. Добро пожаловать на "Аль-Удейд", основную американскую базу в регионе. Здесь находится крупнейший на Ближнем Востоке американский аэродром, центр радиоэлектронного шпионажа, здесь – в столичном пригороде Ас-Сайлии на базе сухопутных войск США – склады вооружений и техники, до 300 танков, 400 БМП, множество артиллерии. И 13 тысяч американских военных.

Столько же сидят в немногим более крупном Кувейте – на пяти здешних базах, считая и две авиационных.

На острове Бахрейн в районе Манамы с 1971 года функционирует крупнейшая военно-морская база США – главная оперативная база Пятого флота. И более семи тысяч американских военных.

А ведь три эти страны по площади примерно равны половине Псковской области. То есть они буквально нашпигованы американским оружием.

Занятно, что чем крупнее страна, тем меньше там американцев. Базы ВВС и ВМС имеются у американцев в Объединённых Арабских Эмиратах – около пяти тысяч военнослужащих. Ещё по три тысячи солдат США держат в Саудовской Аравии и Иордании.

Как видим, на круг выходит под 45 тысяч хорошо обученных боевиков, представляющих собою вполне комплексную военную силу – флот, авиацию, бронетанковые силы, пехоту. Плюс не определяемые по открытым источникам количества сил специального назначения.

Но и это не всё. Ещё более шести тысяч военных Америка держит пока в Ираке. Они, при всём уважении к их грозной внешности, больше всего напоминают шарик в горшочке у ослика Иа: "входит… и выходит". Иранцы и проиранские группировки периодически пугают оккупантов обстрелами, принуждая в очередной раз заявлять о выводе американских войск, но, насколько можно судить по достаточно надёжным данным, воз и ныне там.

Как, кстати, и в Сирии, где остаётся до 1000 американских военных, несмотря на полную незаконность их пребывания.

Осталось добавить 600 человек в Омане – и мы насчитаем на Ближнем Востоке более 50 тысяч хорошо натренированных военных, которым там, в общем, не место – что бы они сами по этому поводу ни думали. Не пора ли наш евразийский подвал от крыс маленько почистить? Или Америка способна уйти сама? Для ответа на этот вопрос полезен будет небольшой исторический экскурс.

Как убрали англичан

Вплоть до начала Второй мировой войны США особо не лезли ни на Ближний Восток, ни в Евразию в целом. Спорадические политические интересы тут у американцев возникали, но в целом вальс здесь кружили "старые державы".

Однако разгром Германией Франции, а Германии – Советским Союзом вызвал тектонические сдвиги в геополитике, ведь Штаты за это время полностью экономически схрумкали своих британских "кузенов". Ощущая избыток сил, американцы решили заполнить собой вакуум силы на Ближнем Востоке, пока этого не сделала победоносная Россия.

Началось со встречи президента США Франклина Д. Рузвельта с королём Саудовской Аравии Абдул-Азизом ибн Саудом в феврале 1945 года, на которой был подписан так называемый "пакт Куинси". Оный документ исполнил две функции – отправил вон из региона Британию и не пустил туда Россию. Попытка Москвы разыграть израильского туза была тихо, но уверенно блокирована Вашингтоном.

Плюс – нефть. Продаваемая шейхами за копейки, она приятно оттеняла доктрину Трумэна по сдерживанию Советского Союза. Но в Москве тоже не дураки сидели, хоть и досадные ошибки случались и здесь (как, например, с Турцией, у которой не забрали проливы в ноябре 1944 года, когда этому никто не воспротивился бы). Русские потихоньку формировали свой собственный блок стран Ближнего Востока.

Наконец, в 1956 году подспудная дотоле борьба за расстановку сил вылилась в Суэцкий кризис, в ходе которого США и СССР самым милым образом совместно выступили против последней попытки "старых держав" – Англии и Франции – сыграть собственную роль в регионе. Когда Москва пригрозила атомной бомбой, если не будет остановлена тройственная – ещё и Израиль – агрессия против Египта, а Вашингтон на это никакого протеста не выказал, "старичкам" пришлось, поскуливая и огрызаясь, уползти по своим волчьим логовам. С тех пор они больше уже никогда не влезали всерьёз в противостояние двух великих держав на Ближнем Востоке.

Тридцатилетняя игра

В 1960-х годах баланс сил здесь в общих чертах сложился. США тут стояли за Израилем, Аравией, "заливными" монархиями, Ираном. СССР поддерживал Сирию, Египет, Ирак, Ливию, стоял в Южном Йемене. Ливан был определён как нейтральная территория, где все разведки отмывали свои и чужие деньги.

Сложившееся равновесие нарушила "Война Судного дня" в 1973 году. Даже не сама война – арабы просто закономерно получили ещё раз на орехи от евреев, – а её экономические последствия. Введённое арабскими странами нефтяное эмбарго жестоко перетряхнуло весь западный мир и заставило задуматься о том, что в новом мире экономика стала оружием более важным, чем танки и пушки. Если уж до мозга костей проамериканские режимы Саудовской Аравии и шейхов жесточайшим образом вздёрнули цены на бензин в США, то чего ожидать, если регионом окончательно завладеют русские?

Что же, выводы были сделаны. Очень быстро американские агенты влияния взялись за ключевую страну региона – Египет. Очень быстро там поменялся режим. Ливан как удобный денежный хаб для русских нейтрализовали гражданской войной. В Йемене вздыбили горцев – а йеменских горцев боятся по всему арабскому миру куда больше, чем даже курдов. Сомали натравили на Эфиопию. Попытка Москвы парировать эти удары прокоммунистическим переворотом в Иране была гениально успешно погашена никому не нужной "народной" революцией в Афганистане, после чего СССР вместо контроля над цивилизованным Ираном вынужденно стал воевать против первобытных племён Вазиристана.

Правда, "революция аятолл" в Иране спутала карты уже американцам, но те в ответ начали поднимать суннитские салафитские движения. Как водится, серьёзно заигрались, получив в итоге террористические организации, вышедшие из-под контроля. Но в целом новая конфигурация политического калейдоскопа стабилизировалась до тех пор, пока не распался Советский Союз, и геополитическое противостояние великих держав на Ближнем Востоке само собою кончилось. Остальное мы помним.

Сами они не уйдут

И вот теперь, когда уже обновлённая, но по-прежнему великая Россия вернулась в регион, чего следует ожидать от другой, противостоящей ей великой державы? Хоть и получившей болезненный удар в Афганистане, но по-прежнему имеющей на Ближнем Востоке: а) стратегический интерес, б) жизненно важные экономические интересы, в) сложившийся набор союзников и клиентов, так или иначе Америке преданных.

Да, ответ уже есть в вопросе. Конечно, нынешней вашингтонской администрации не помешает кое-что пересмотреть, а отношения с разными странами региона перезагрузить. И афганскую пощёчину надо как-то пережить, поворачиваясь покамест к партнёрам не пострадавшей стороною лица. Но чтобы Штаты отсюда ушли самостоятельно – в это эксперты не верят. Не в ближней перспективе, уж во всяком случае.

Уход американцев из Афганистана – свершившийся факт. Это провал политики США не только там, это один из крупнейших провалов в их истории,

– соглашается один из крупнейших отечественных специалистов по региону, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

"Но что касается Ближнего Востока, – продолжает он, – то здесь ситуация несколько иная. Во-первых, американское военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке достаточно обширно. Есть военные базы на Бахрейне, в Иордании, есть военные структуры в Саудовской Аравии, есть военные пункты, где сосредоточен американский спецназ, в Сирии. Есть базы в регионах вокруг Ближнего Востока. Даже если американцы откуда-то и "уходят", как, например, из Ирака, на деле это уходом не является, как максимум – передислокацией войск и военных структур в другие страны".

Специалист убеждён, что афганский сценарий на Ближнем Востоке не повторится. Местные монархии стабильны, и стабильностью этой обязаны Соединённым Штатам.

Так что чужими руками, как в Афганистане, мы американцев не уберём. Борьба за регион будет долгой, сложной, никак не короче "Тридцатилетней игры", и дай Бог, чтобы она велась силами разведки и дипломатов, а не пошла по сирийскому сценарию.

Так или иначе, Россия вернулась на поле. Новая игра начата, и счёт в ней пока 1:0 в нашу пользу.