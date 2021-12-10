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США считают Крым российским - украинский эксперт

10 декабря 2021, 11:05  •  135 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
РФ не хочет видеть на Украине базы НАТО
Переговоры президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, показали, что Белый дом закрыл для себя вопрос территориальной принадлежности Крыма. Об этом заявил украинский писатель Игорь Лосев.
По мнению эксперта, после саммита лидеров двух мировых держав стало очевидно, что США считают Крым российским, так как этот вопрос на встрече политиков перестал звучать. Иными словами, Вашингтон устраивает нынешнее положение дел. 
По данным издания URA.RU, аналитик подчеркнул, что западные страны, поднимая "украинский вопрос", больше не обсуждают принадлежность Крыма в контексте проблем Незалежной. По его словам, санкции против нашей страны тоже не усиливаются.
Более того, американская сторона и Донбасс признает сферой влияния Москвы, считает писатель из Киева. В интервью изданию "Украина.ру" он отметил, что Байден даже тему газопровода "Северный поток-2" снял с повестки.
Эксперта особенно смутил тот факт, что Путин добился публичной дискуссии со своим коллегой о недопущении вступления Украины в НАТО, а также размещения на территории Незалежной военных баз Североатлантического альянса.
"Этот вопрос на ближайшее время становится центральным по Украине между Вашингтоном и Москвой", – отметил Лосев.
Напомним, ранее американский профессор Николай Петро  назвал истинную цель США на Украине. По мнению эксперта, Вашингтон использует Киев для политического противостояния с Москвой.

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