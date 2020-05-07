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США сбросили атомную бомбу, но виноваты всё равно русские: Баранец обратился к "инвалидам ЕГЭ"

07 мая 2020, 17:10  •  38 • Политика
Виктор Баранец в беседе с Царьградом, комментируя сказанное Васей Обломовым о сброшенной американцами атомной бомбе на Японию, обратился по большому счёту ко всем "инвалидам ЕГЭ". Проблема в том, что Вася дал понять: на самом деле, и в бомбардировке нет ничего особенного, и русские теперь выглядят гораздо более виноватыми, чем США.
Накануне певец и композитор Вася Обломов на личной странице в социальной сети Twitter попытался примирить общественность с... атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Фактически он оправдал удары, назвав несогласных с его позицией "малообразованными гражданами".
"В среде малообразованных граждан и троллей принято жалеть мирных японцев, на которых США сбросили ядерные бомбы, - писал Обломов. - Люди просто не в курсе, что в тот момент Япония была врагом СССР и даже проводила опыты на живых советских людях. Было даже целое "Хабаровское дело".
Кроме того, Вася Обломов добавил, что США с Японией примирились. А Россия, мол, так и не заключила мирный договор... Словом, даже в условиях американских атомных бомбардировок камень бросили в наш огород. В беседе с Царьградом реплики Васи Обломова прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, отметив: как бы ни хотел Вася казаться оригинальным, у него это не получилось.
"Если бы этот Вася хотя бы раз почитал американские исторические архивы, заявления президента, премьера, генералов, лётчиков, то он бы не гнал пургу", - подчеркнул Баранец.
Безусловно, американцы нанесли удар по Японии, мстя за собственные провалы, говорит Баранец. Наверняка они хотели "ударить" таким образом и по Советскому Союзу, чтобы показать свою мощь. Однако Виктор Баранец призывает Васю обратить внимание и на ещё одну деталь - японскую статистику.
"Вот здесь есть гораздо более богатое поле для размышлений. Сами японцы признаются, что 7 из 10 японских школьников и студентов на вопрос, кто бомбил в 1945 году Хиросиму и Нагасаки, отвечают: "Советский Союз", - сказал Баранец.
Это в том числе и внутренняя проблема Японии, точнее властей страны, которые позволили себе забыть о страшном ударе, считает Баранец.
"Япония смиренно встала на колени перед США и, более того, сама попросилась в союзники. Безусловно, такая японская политика как-то отражает сам японский менталитет, а он зачастую для нас, европейцев, выглядит достаточно противоречиво, - добавил Виктор Баранец. - Конечно, каждый человек имеет право на своё суждение. Но если он хочет быть объективным, если он хочет делать какие-то объективные выводы касательно исторических событий, то для этого надо перечитать гору книг, гору мемуаров, гору судебных документов, заявлений советских и американских, японских политиков. А так, если услышал где-нибудь Вася умного человека, сидя в пьяной баньке за пивком, и потом решил ретранслировать эту в кавычках оригинальную мысль, то он просто смешит нас своим текстом. Вы знаете, мне кажется, что Вася как раз и является представителем инвалидов ЕГЭ, которых мы в последние годы готовим в наших школах".
В завершение Виктор Баранец принёс соболезнования Васе.
"Я не знаю, может быть, ему лучше песни удаются, но судя по такому интеллекту и историческому познанию, я не думаю, что у Васи "большое будущее", - сказал собеседник Царьграда.

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