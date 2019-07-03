США сбили над Персидским заливом иранский аэробус, 31 год назад

Автор:

Латышев Сергей

Объяснение феномена того, почему американцев так не любят в мире, намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Потому что они себя так ведут. Трагедия с иранским аэробусом А300, хладнокровно уничтоженным ВМС США ровно 31 год назад в небе над Персидским заливом, – один из примеров. 3 июля 1988 года американцы сознательно оборвали жизни 290 человек из шести стран, в том числе 65 детей. И только потому, что в Вашингтоне испугались, что Иран начал брать верх над Ираком в подготовленной США войне, и Тегеран нужно было срочно предупредить не добивать их тогдашнего союзника.

В момент пуска ракеты крейсер Vincennes ВМС США находился в иранских территориальных водах. Его жертвой стал гражданский авиалайнер A300B2-203 авиакомпании Iran Air, рейс IR655, следовавший по маршруту Тегеран – Бендер-Аббас – Дубай. Полёт проходил в рамках международного воздушного коридора, по прямой, на утверждённой высоте.

Президенты США Рональд Рейган и Джордж Буш даже не думали извиняться перед Ираном за уничтожение его гражданского лайнера, они винили во всём Тегеран. Фото: www.globallookpress.com

Вашингтон заявил, что огромный авиалайнер был ошибочно идентифицирован находившимися в стрессовом состоянии американскими моряками как… истребитель F-14 ВВС Ирана (за лицемерие мир тоже терпеть не может американцев). В Тегеране нисколько не сомневались, что Vincennes специально атаковал гражданский самолёт, бортовой ответчик которого был включён и исправно функционировал до того, как лайнер разломился минимум на две части после попадания в него американской ракеты. Спутать А300 с F-14 было невозможно.

Американцы не умеют оправдываться

Президент Рональд Рейган назвал действия экипажа Vincennes оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся. Мало того, он даже частично возложил вину за трагедию на… правительство Ирана.

В 1989 году Иран подал иск к США в Международный суд ООН с требованием компенсации ущерба и признания США виновными в нарушении конвенций о международных воздушных перевозках. Мировое соглашение между США и Ираном на этот счёт было подписано лишь в 1996 году, после чего дело в суде было прекращено. США пришлось заплатить за свой разбой компенсацию в размере около 132 миллионов долларов. Однако эта немалая сумма не развеяла горечи, которую оставили слова президента США Джорджа Буша – старшего: «Я никогда не стану приносить извинения за Соединённые Штаты. Мне всё равно, какие имеются факты».

Но ещё более вопиющим было другое. Этот казавшийся многим симпатичным в России деятель наградил командира крейсера Уилла Роджерса и офицера, отвечающего за ПВО корабля, медалями «За боевые заслуги». С формулировкой – «За исключительно похвальные действия при несении выдающейся службы». Позднее Роджерс был награждён также орденом «Легион почёта» за успешную службу в период с 1987-го по 1989 год.

Месть Ирана

Естественно, Иран не смирился с этим беспределом и унижением.

Тогдашний министр внутренних дел Али Акбар Мохташеми поклялся отомстить за погибших, подчеркнув, что на организаторов преступления «с неба прольётся кровавый дождь». Покарать американцев за терроризм обещал и посол Ирана при ООН Джаафар Махаллати. Через считанные месяцы после этого в небе Шотландии взорвался Boeing 747-121 авиакомпании Pan American, совершавший рейс PA103 по маршруту Франкфурт-на-Майне – Лондон – Нью-Йорк – Детройт.

К подрыву американского боинга в небе над Локерби (Шотландия) Иран, возможно, имел определённое отношение, но американцам и израильтянам было выгоднее обвинить во всём Ливию. Фото: www.globallookpress.com

В его грузовом отсеке произошёл взрыв, после чего обломки разрушившегося авиалайнера рухнули на городок Локерби: погибли 259 находившихся на борту людей и ещё одиннадцать человек на земле. И хотя в конечном счёте этот теракт, как было позднее установлено, ставший результатом внутреннего конфликта ЦРУ и военной разведки США – РУМО, а также интриг «Моссада», «повесили» на совершенно не причастную к нему Ливию, имеются серьёзные подозрения насчёт того, что к «делу Локерби» имел определённое отношение и Иран. Зуб за зуб, око за око.

Это может случиться вновь

Увы, новая угроза очередной войны в зоне Персидского залива и последние провокации США с приписанными иранцам атаками на танкеры, а также посылкой в воздушное пространство Исламской Республики шпионских дронов создают благоприятную среду для того, чтобы трагедия с иранским аэробусом повторилась в любой момент. В нынешних условиях это может вызвать не только болезненный иранский ответ, но и привести к полномасштабной войне, в которой несколькими сотнями погибших дело не ограничится.