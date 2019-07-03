Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Снова поздно пить боржоми: помирятся ли Россия и Грузия
Немецкий капитан незаконно привезла беженцев в Италию: Протесты против её задерж...
Песков: Информация о ЧП на подлодке в Североморске относится к гостайне
Криптокампания: СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Главная / В мире

США сбили над Персидским заливом иранский аэробус, 31 год назад

03 июля 2019, 11:09  •  105 • В мире
3 июля 1988 года американский ракетный крейсер Vincennes уничтожил иранский А300 с 290 пассажирами и членами экипажа на борту, чтобы послать услышанное Ираном предупреждение заканчивать начатую Багдадом при поддержке США войну с Ираком. Командир и главный ракетчик крейсера получили награды
Автор:
Латышев Сергей
Объяснение феномена того, почему американцев так не любят в мире, намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Потому что они себя так ведут. Трагедия с иранским аэробусом А300, хладнокровно уничтоженным ВМС США ровно 31 год назад в небе над Персидским заливом, – один из примеров. 3 июля 1988 года американцы сознательно оборвали жизни 290 человек из шести стран, в том числе 65 детей. И только потому, что в Вашингтоне испугались, что Иран начал брать верх над Ираком в подготовленной США войне, и Тегеран нужно было срочно предупредить не добивать их тогдашнего союзника.
В момент пуска ракеты крейсер Vincennes ВМС США находился в иранских территориальных водах. Его жертвой стал гражданский авиалайнер A300B2-203 авиакомпании Iran Air, рейс IR655, следовавший по маршруту Тегеран – Бендер-Аббас – Дубай. Полёт проходил в рамках международного воздушного коридора, по прямой, на утверждённой высоте.
Президенты США Рональд Рейган и Джордж Буш даже не думали извиняться перед Ираном за уничтожение его гражданского лайнера, они винили во всём Тегеран. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон заявил, что огромный авиалайнер был ошибочно идентифицирован находившимися в стрессовом состоянии американскими моряками как… истребитель F-14 ВВС Ирана (за лицемерие мир тоже терпеть не может американцев). В Тегеране нисколько не сомневались, что Vincennes специально атаковал гражданский самолёт, бортовой ответчик которого был включён и исправно функционировал до того, как лайнер разломился минимум на две части после попадания в него американской ракеты. Спутать А300 с F-14 было невозможно.
Американцы не умеют оправдываться
Президент Рональд Рейган назвал действия экипажа Vincennes оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся. Мало того, он даже частично возложил вину за трагедию на… правительство Ирана.
В 1989 году Иран подал иск к США в Международный суд ООН с требованием компенсации ущерба и признания США виновными в нарушении конвенций о международных воздушных перевозках. Мировое соглашение между США и Ираном на этот счёт было подписано лишь в 1996 году, после чего дело в суде было прекращено. США пришлось заплатить за свой разбой компенсацию в размере около 132 миллионов долларов. Однако эта немалая сумма не развеяла горечи, которую оставили слова президента США Джорджа Буша – старшего: «Я никогда не стану приносить извинения за Соединённые Штаты. Мне всё равно, какие имеются факты».
Но ещё более вопиющим было другое. Этот казавшийся многим симпатичным в России деятель наградил командира крейсера Уилла Роджерса и офицера, отвечающего за ПВО корабля, медалями «За боевые заслуги». С формулировкой – «За исключительно похвальные действия при несении выдающейся службы». Позднее Роджерс был награждён также орденом «Легион почёта» за успешную службу в период с 1987-го по 1989 год.
Месть Ирана
Естественно, Иран не смирился с этим беспределом и унижением.
Тогдашний министр внутренних дел Али Акбар Мохташеми поклялся отомстить за погибших, подчеркнув, что на организаторов преступления «с неба прольётся кровавый дождь». Покарать американцев за терроризм обещал и посол Ирана при ООН Джаафар Махаллати. Через считанные месяцы после этого в небе Шотландии взорвался Boeing 747-121 авиакомпании Pan American, совершавший рейс PA103 по маршруту Франкфурт-на-Майне – Лондон – Нью-Йорк – Детройт.
К подрыву американского боинга в небе над Локерби (Шотландия) Иран, возможно, имел определённое отношение, но американцам и израильтянам было выгоднее обвинить во всём Ливию. Фото: www.globallookpress.com
В его грузовом отсеке произошёл взрыв, после чего обломки разрушившегося авиалайнера рухнули на городок Локерби: погибли 259 находившихся на борту людей и ещё одиннадцать человек на земле. И хотя в конечном счёте этот теракт, как было позднее установлено, ставший результатом внутреннего конфликта ЦРУ и военной разведки США – РУМО, а также интриг «Моссада», «повесили» на совершенно не причастную к нему Ливию, имеются серьёзные подозрения насчёт того, что к «делу Локерби» имел определённое отношение и Иран. Зуб за зуб, око за око.
Это может случиться вновь
Увы, новая угроза очередной войны в зоне Персидского залива и последние провокации США с приписанными иранцам атаками на танкеры, а также посылкой в воздушное пространство Исламской Республики шпионских дронов создают благоприятную среду для того, чтобы трагедия с иранским аэробусом повторилась в любой момент. В нынешних условиях это может вызвать не только болезненный иранский ответ, но и привести к полномасштабной войне, в которой несколькими сотнями погибших дело не ограничится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
03 июля 2019, 07:54
Украине пообещали канадскую бронетехнику: Зеленский и Трюдо пришли к соглашению
03 июля 2019, 01:09
Весомый аргумент: почему в Пентагоне задумались о переводе военных на диету без углеводов
03 июля 2019, 01:24
Центробанки зомбируют экономику
03 июля 2019, 07:54
"Есть решение суда": Генпрокуратура Украины грозит экс-главе администрации Януковича задержанием
03 июля 2019, 01:24
"Провокатор цветных революций": В Совбезе России разъяснили главную цель НАТО
03 июля 2019, 01:09
«Находится под давлением силовиков»: почему Трамп планирует сохранить в Афганистане «сильную разведку»
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2019, 02:54
Снова поздно пить боржоми: помирятся ли Россия и Грузия
03 июля 2019, 01:24
"Плавучий Чернобыль": Амбициозный арктический проект России ужаснул Запад
03 июля 2019, 01:24
"Репетируют свою участь!": Харьковских националистов-"висельников"...
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-прези...
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.