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США сажают Германию на шпагат: Депутат бундестага просчитал русский курс Меркель

06 сентября 2020, 14:45  •  126 • Политика
В Германии предложили на два года заморозить "Северный поток - 2". По словам депутата бундестага Вальдемара Гердта, перед канцлером Германии Ангелой Меркель стоит непростая задача - защитить суверенитет и национальные интересы страны и при этом не нарваться на серьёзные проблемы с США. "Этот шпагат дипломатический ей придётся каким-то образом осуществить", - отметил политик.
Один из фаворитов среди претендентов на должность лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Фридрих Мерц потребовал ввести двухлетний мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2" в свете подозрения на отравление оппозиционера Алексея Навального. Попытки приостановить российско-немецкий проект прокомментировал депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Политические и экономические атаки на "Северный поток - 2" продолжаются уже второй год. При этом основным действующим лицом являются США и их сателлиты. Вашингтон уже намекнул на возможную заморозку проекта в рамках ответа Германии на случившееся с Алексеем Навальным.
Депутат бундестага Вальдемар Гердт отмечает, что Германия довольно сдержанно реагирует на все попытки саботировать "Северный поток - 2". Потому что иначе немецкая экономика попадёт под полную зависимость от США, что станет настоящей катастрофой. В этой связи перед канцлером Германии Ангелой Меркель стоит непростая дипломатическая задача, указывает немецкий политик. С одной стороны, ей необходимо защитить суверенитет и национальные интересы Германии. С другой стороны - не нарваться на серьёзные проблемы с США.
"Вот здесь этот шпагат дипломатический ей придётся каким-то образом осуществить", - сказал Вальдемар Гердт в интервью каналу "360".

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