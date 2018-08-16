США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы

Вице-президент США Майкл Пенс перешел к прямым угрозам в отношении Турции, которая удерживает на своей территории американского пастора Эндрю Брансона.

Вице-президент США Майкл Пенс перешел к прямым угрозам в отношении Турции. Он прямо дал понять, что испытывать терпение США и тянуть с освобождением пастора Эндрю Брансона стране не стоит.

Об этом политик написал у себя в Twitter. Он прямо заявил, что Турция не должна задерживать американцев, которые «ошибочно арестованы за границей». Пенс Назвал пастора невиновным. И предложил не испытывать терпение президента США Дональда Трампа.

Напомним, что из-за пастора Брансона разразился тяжелейший кризис в отношениях двух стран. В Турции пастор арестован по подозрению в контактах с Курдской рабочей партией, а также содействии неудачному госперевороту в 2016 году.

В результате, США обрушили на Турцию всю мощь своей санкционной машины. Введены персональные санкции против членов правительства, которые причастны к аресту пастора. А также применена «любимая» санкция Дональда Трампа – заградительные пошлины на алюминий и сталь. Для Турции они установлены в размере 20% за алюминий и 50% за сталь.

Все эти меры уже обрушили турецкую лиру. Но США на этом не успокоились и, как видим, теперь перешли к прямым угрозам члену НАТО.