Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ОБСЕ назвала учения российских военных в Приднестровье «несанкционированными»
«Виновные должны быть наказаны»: из-за чего мог обрушиться мост в Генуе
России не нужно новое вооружение? (Афанасий Леонардович)
Поможем детскому дому в Донецке (Руслан Осташко)
Главная / В мире

США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы

16 августа 2018, 00:39  •  49 • В мире
Вице-президент США Майкл Пенс перешел к прямым угрозам в отношении Турции, которая удерживает на своей территории американского пастора Эндрю Брансона.
Вице-президент США Майкл Пенс перешел к прямым угрозам в отношении Турции. Он прямо дал понять, что испытывать терпение США и тянуть с освобождением пастора Эндрю Брансона стране не стоит.
Об этом политик написал у себя в Twitter. Он прямо заявил, что Турция не должна задерживать американцев, которые «ошибочно арестованы за границей». Пенс Назвал пастора невиновным. И предложил не испытывать терпение президента США Дональда Трампа.
Напомним, что из-за пастора Брансона разразился тяжелейший кризис в отношениях двух стран. В Турции пастор арестован по подозрению в контактах с Курдской рабочей партией, а также содействии неудачному госперевороту в 2016 году.
В результате, США обрушили на Турцию всю мощь своей санкционной машины. Введены персональные санкции против членов правительства, которые причастны к аресту пастора. А также применена «любимая» санкция Дональда Трампа – заградительные пошлины на алюминий и сталь. Для Турции они установлены в размере 20% за алюминий и 50% за сталь.
Все эти меры уже обрушили турецкую лиру. Но США на этом не успокоились и, как видим, теперь перешли к прямым угрозам члену НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
15 августа 2018, 01:39
Банки, Интерпол и координационный центр: как конгрессмены намереваются защитить США от «российской угрозы»
15 августа 2018, 08:24
Британские полицейские рассказали, кто совершил наезд на пешеходов в Лондоне
15 августа 2018, 08:24
Экс-сотрудница Белого дома ответит в суде за свою книгу о Трампе

16 августа 2018, 00:39
Украину уличили в нарушении договора о вылове рыбы в Азовском море
15 августа 2018, 21:09
«Виновные должны быть наказаны»: из-за чего мог обрушиться мост в Генуе
15 августа 2018, 14:54
«А могла и в болоте застрять»: В Эстонии признались, что не могут найти «ошибочную» ракету
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
16 августа 2018, 00:24
«Беспрецедентная кампания по дискредитации»: в МИД России назвали причину похолодания...
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 00:24
«Неядерное сдерживание»: зачем Россия намерена строить новую военно-морскую базу в Ка...
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 августа 2018, 16:24
В СБУ прокомментировали ситуацию с российским судном «Механик Погодин»
11 августа 2018, 03:39
Почему на "процветающем" Западе работающие люди бомжуют? (Руслан Осташко)
15 августа 2018, 07:54
Отступать некуда – позади доллар
13 августа 2018, 10:24
Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война
09 августа 2018, 08:54
Почему так расплодились шумеры
13 августа 2018, 17:24
Курды объявили войну США
11 августа 2018, 18:09
На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.