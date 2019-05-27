США сами спровоцировали Россию на "золотой бунт". Эксперты объяснили, с чем связана антидолларовая политика Москвы

Глобальную "золотую лихорадку", охватившую многие страны мира, возглавила Россия, которая диверсифицирует свои валютные резервы, сокращая долю американской валюты. И это самое правильное решение, считает гендиректор Euro Pacific Capital Питер Шифф. "Доллар теперь ничем не обеспечен", - заявил он. Позицию Шифф озвучивал в беседе с американской редакцией RT. С другой стороны, его мнение неоригинально.

Антидолларовая тенденция

Дело в том, что на тенденцию избавления Москвы от долларовой зависимости обращают внимание на протяжении всех последних месяцев. Часть экспертов полагают, что шаги предприняты слишком поздно. Другие настаивают на безальтернативности - попросту иных вариантов у России и не было в условиях, когда США дали понять: они могут в любой момент ввести санкции и заблокировать капитал Москвы.

В первую очередь блокировку связывали с вложениями России в госдолг США. Москва старалась снижать закупку американских гособлигаций. И это было понятно. Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков в беседе с Царьградом отмечал, сейчас наблюдаются большие риски с точки зрения американской экономики и американского долга. При этом на первом месте в числе крупнейших держателей госдолга остается Китай, который продолжает инвестировать в ценные бумаги США.

"Вопросы внешней торговли Китая связаны опять же с теми инструментами, которые позволяют эту торговлю вести, - объяснял эксперт. - И США имеют огромнейшие инвестиции в реальный сектор экономики Китая. И конечно же, Китай имеет огромнейшие инвестиции в госдолг США. И товарооборот, который есть между странами, колоссальнейший. И в этом отношении позиция Китая достаточно понятна. А по поводу нас - у нас товарооборот не очень большой".

Эксперт отмечал, в современных реалиях присутствуют риски, связанные с санкционной политикой США. У России есть повод бояться за свои деньги, поскольку США могут обложить санкциями российские вложения в госдолг.

"Они могут наложить мораторий на расчёты в долларах. Это не внушает оптимизма. То есть если у нас будут бумаги США, и вдруг наступает этот мораторий, то корсчета российских банков заморозят, то, наверное, и проценты по госдолгу получать не будем".

Вопрос доходности

По мнению Кабакова, ситуация со снижением вложений в американский доллар больше связана с доходностью ценных бумаг США. То есть ставку повышали в 2018 году, но это приводило к снижению курсовой стоимости облигаций.

"Я бы здесь не делал таких скоропостижных выводов, что мы избавляемся от всего американского долга, потому что это может привести и к некоторым ответным действиям со стороны США. Не увеличиваем - и то уже является определённой тенденцией", - говорит Кабаков.

Он также пояснил, что госдолг США - это по большому счёту один из самых ликвидных инструментов, в который можно вкладывать миллиарды.

"И соответственно, этот инструмент не будет подвержен волатильности, и то, что мы купили, продали на миллиард долларов, я думаю, особого изменения для этого инструмента не привнесёт, - резюмирует он. - Поэтому ещё раз повторюсь, что это во многом наша политика, связанная с распределением рисков и вопросами доходности этих инструментов. Хотя, насколько я помню, Китай тоже в определённой степени сокращал свои вложения".

Вложения в золото - часть такого распределения. Вот и получается, что США сами спровоцировали Россию на "золотой бунт". И в целом политика Москвы оправдывает себя. Хотя и есть мнение, что действовать надо быстрее и эффективнее.

Игры с золотом

Добавим, на золоте пытаются заработать многие страны мира. Это не секрет. Бывает, что и не самыми чистыми методами. И в этом также есть риски для России, для нашей экономики. Например, после скандала с золотом Венесуэлы Банк Англии отказал Австралии в проверке её золотого запаса, размещённого в депозитарии. Эта ситуация заставила экспертов Царьграда вспомнить, как Лондон и Вашингтон "крадут" золото других стран, и выяснить, чем это грозит России. "Это взгляд белого человека на туземца", - так специалисты описывают сложившуюся ситуацию.

Английский банк считает свою юрисдикцию высшей - как и Соединённые Штаты, отметил в этой связи депутат Госдумы Евгений Фёдоров. В разговоре с Царьградом он отметил, что в Лондоне действительно считают себя вправе не отдать Венесуэле принадлежащее ей золото. Так же как Вашингтон ранее посчитал себя вправе конфисковать имущество российского посольства. В Британии, напомнил Фёдоров, возвели в рыцарское звание пирата - за грабёж других государств и передачу части награбленного английской короне. И богатый город Лондон создавался на грабежах - как в любой колониальной империи.

"Это, грубо говоря, бандитская цивилизация, живущая за счёт других. Или, как Путин их называл, паразиты", - добавил собеседник Царьграда.

Что касается золотого запаса России, то депутат не исключил того, что он может находиться в том числе в Банке Англии. Информации об этом нет никакой, поскольку это закрытая сфера деятельности Центробанка.

"По Конституции 1993 года, Банк России отделён от государства. России принадлежит только 3 млрд рублей его активов, а остальное - собственность ЦБ. Который является филиалом МВФ. Штаб-квартира которого находится в Вашингтоне", - прояснил ситуацию эксперт.

Российские граждане, которые желают каким-либо образом повлиять на ситуацию с хранением золотого запаса, могут заниматься только флешмобами, добавил Фёдоров, а повлиять на ситуацию невозможно. И ни Госдума, ни какой-либо государственный орган вмешиваться в ситуацию не вправе - под угрозой уголовного наказания за покушение на чужое имущество.