Евгений Сатановский считает, что США сами себя перехитрили, сделав заявление об ответственности России. Политолог объяснил план спасения Донбасса. Он достаточно прост.

Ранее пресс-служба американского посольства на Украине призвала Россию взять на себя ответственность за прекращение войны на Донбассе. В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" Евгений Сатановский поделился мыслью, что вряд ли имелось ввиду взятие русскими Киева и свержение Зеленского.

Дипломаты США уже не в первый раз не к месту лезут в чужие дела, отметил политолог. Но на этот раз Штаты сами себя перехитрили. Они не очень разбираются в тонкостях "языка аборигенов", ведь их призыв можно трактовать так: России нужно наконец вмешаться в ситуацию на юго-востоке Украины, так как там русской армии пока не было, и тогда уже прекратить войну.

Сатановский напомнил, что войну в Донбассе развязали украинские власти. Её можно было бы закончить выполнением Минских соглашений, но Киев отказывается это делать. По мнению автора поста, это издевательство над Незалежной.

Он выразил надежду, что Кремль услышит призыв американских дипломатов, работающих в Киеве, и откликнется на него.

"После чего война на Донбассе будет прекращена - аж до самой бывшей советской границы Украины..." - заключил Сатановский.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она "находит отговорки", чтобы не допускать встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он заявил, что Киев к такой встрече готов и что он "не прячется".