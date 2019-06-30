США сами рушат сотрудничество с Россией, развитие будет лишь после смены политики Вашингтона - политолог

Россия и США вполне могут в корне изменить свое экономическое сотрудничество, развив его на совершенно новом уровне. Однако для начала Вашингтону придется поменять свою политику, пишет "Экономика сегодня" со ссылкой на мнение доцента Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна.

О потенциале на полях саммита G20 говорил и министр экономического развития России Максим Орешкин, отмечая, что нам есть куда расти. Мирзаян, расшифровывая, подчеркивает, в целом сотрудничество России и США не прекращалось - мы продолжаем продавать двигатели, продукцию двойного назначения, Вашингтон закупает наше вооружение.

"...Для той же Афганской армии нужно именно российское оружие, а не американское, поскольку солдаты в этой стране привыкли к отечественным разработкам".

Однако проблема в том, что сейчас сотрудничество носит целевой характер. Мы работаем в определенных проектах. А полномасштабное взаимодействие сдерживает режим санкций США и наши ответные контрсанкции. Как изменить ситуацию? Тут шаг за США, считает политолог.