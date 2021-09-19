США сами разваливают НАТО: Пушков увидел первые трещины

Сенатор Алексей Пушков увидел первые "трещины" в системе НАТО. По его словам, США сами разваливают альянс.

Стратегические возможности Европы невелики, она не сильно нужна и США в борьбе против Китая. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее стало известно о создании тройственного альянса в оборонной сфере под названием AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который станет новой головной болью Китая. Инициатива спровоцировала на Западе скандал, так как Австралия разорвала крупный оборонный контракт с Францией по поставкам субмарин.

В итоге Париж в очередной раз призвал Евросоюз создать свою военную структуру, которая будет независима от НАТО.

Комментируя ситуацию, Пушков напомнил, что американцы даже не уведомили Евросоюз о создании тройственного союза. Европейцы и так возмущены поведением США, а теперь они всё чаще заявляют о необходимости проводить самостоятельную политику.

Проблема в том, что влияние Европы в мире падает. Отношения с Россией зашли в тупик, сотрудничества с Китаем нет, авторитета на Ближнем Востоке - тоже.

"И общей продуманной стратегии у неё нет, есть лишь отдельные реакции на отдельные проблемы. Не более того. Зато очень много уверенности в своей правоте и много идеологии", - написал Пушков в Telegram-канале.

Впрочем, НАТО тоже не стоит расслабляться, ибо альянс рискует превратиться в рудимент XX века. И это главный кошмар для генсека организации Йенса Столтенберга.

После провала на Ближнем Востоке генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью, которое дал телеканалу "360", предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей.

Возможно, что в организации готовы в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но альянс в "колониально-имперском духе" долгое время игнорировал инициативу.