«США сами подорвут доверие к доллару»: Путин — о санкциях, энергетике и главных задачах российских властей

Соединённые Штаты допускают ошибку, когда используют доллар в качестве санкционного инструмента, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC. По его словам, это вынуждает Россию и другие страны переходить к расчётам в иных валютах. Таким образом, конъюнктурная политика Вашингтона приводит к подрыву преимуществ доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты. Глава государства также заявил, что создание новых блоков, например, AUKUS, направленных на то, чтобы «дружить против кого-то», подрывает региональную стабильность. Кроме того, Путин подчеркнул, что самая главная задача, которая сейчас стоит перед российскими властями, заключается в подъёме доходов граждан и улучшения демографии. И решать эти проблемы предстоит на базе качественного роста экономики.

— Господин президент, спасибо за то, что принимаете нас на «Российской энергетической неделе».

— Хочу вернуть вам эту шайбу в ответ.

— Господин президент, хотела бы спросить: каждый исполнительный директор всегда думает о том, кто будет его преемником. Что вы думаете о вашем преемнике, вы действительно хотите быть президентом, пока Вам не будет 84?

— Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято.

— Отдельный вопрос о Ближнем Востоке. Вы несколько раз говорили о ваших отношениях с Саудовской Аравией, об «ОПЕК плюс». Как вы оцениваете ситуацию в регионе сегодня? Она вызывает у вас озабоченность на фоне ухода США?

— Я думаю, что Ближний Восток — это очень перспективный регион мира. И то, что я сейчас вижу и в Объединённых Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии – руководство этих стран предпринимает энергичные шаги, для того чтобы диверсифицировать свою экономику. Руководство этих стран думает о будущем, и я уверен, что они будут добиваться результатов, потому что действуют очень целенаправленно.

Что касается наших усилий по стабилизации мирового энергетического рынка, то да, у нас всё это происходит в довольно жёстком режиме: мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции, но находим, до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения. И наши партнёры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, всё-таки они строят планы и по "зелёной" энергетике, что, на первый взгляд, выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни. Мы с ними говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии. Я думаю, что это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем.

— Несколько месяцев назад господин Новак предположил, что мы скоро увидим контракты на поставки нефти не в долларах, а в других валютах, возможно, даже в криптовалюте. Когда это может случиться, как вы думаете?

— Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно. Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить.

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Но всё развивается, всё имеет право на то, чтобы существовать. Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато.

— То есть вы считаете, что это ничего не значит, и такие люди, как Илон Маск, то, что у них есть, это всё ничего не стоит?

— Почему же? Это стоит. Просто можно ли это использовать в качестве расчётной единицы при купле-продаже нефти? Вот о чём я говорю.

А потом для того, чтобы эмитировать, нужно, вы знаете об этом, огромное количество энергии. Для этого нужно использовать, пока использовать, традиционные виды, и прежде всего углеводороды.

— Мне этим летом глава ЦБ сказала, что вы уходите от доллара в том, что касается расчётов, пытаетесь диверсифицировать ситуацию. Это делается, для того чтобы санкции были менее болезненными?

— Мне кажется, что Соединённые Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчётам в долларах за санкционную продукцию.

Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчётам в других валютах. Это первое.

А второе — когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчётов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчётную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнёры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт.

Мы, конечно, это делаем: и в резервах своих сокращаем доллары, и в расчётах. Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчёты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам.

— Вы думаете, что доллар движется к тому, чтобы перестать быть мировой резервной валютой? Вы думаете, это возможно?

— Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару.

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Кроме всего прочего, растёт государственный долг США, в очередной раз сейчас конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растёт такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе всё-таки подрывают доверие к валюте. Потому что все же задаются вопросом: а что дальше? Что экономические власти Штатов будут делать с этим колоссальным долгом? Что будут делать, проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость? С долгом-то что делать?

Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации. Соединённые Штаты крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит.

Мы внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы.

— Председатель КНР Си Цзиньпин называет вас лучшим другом. Вы озабочены тем, что видите в отношении AUKUS — союза Австралии, США и Великобритании? Это создаёт потенциальную напряжённость и чревато ли новой холодной войной?

— Я тоже считаю Председателя Си Цзиньпина своим другом, мы много лет работаем вместе и добиваемся хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики. Я считаю, что это идёт на пользу как народу Китая, так и народу России и балансирует, создаёт определённую устойчивость в международных делах.

Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США — Великобритания — Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся.

Надеюсь, что то, что сделано, то сделано, но ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе.

— Мы говорили уже о многих проблемах, которые существуют: инфляция, стагнация, AUKUS, Южно-Китайское море, Афганистан. Проблемы сыплются как из рога изобилия. А на ваш взгляд, какая самая серьёзная проблема на сегодняшний день?

— Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Это долгосрочная задача.

Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы — демографической. А здесь целый набор социальных вопросов: здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми. Для того чтобы решать все эти задачи, мы наметили для себя определённые национальные цели развития. Это большая проблема. Поэтому две основные проблемы — это демографическая и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни – должны решаться на этой серьёзной экономической базе, о которой я только что сказал.

Это то, чем мы и намерены заниматься в ближайшее время.

— А что касается господина Навального, вы готовы поднять его уровень жизни?

— Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы.

— Не самые лучшие условия для жизни.

— Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью.

Вот, пожалуйста, мне кажется, этого достаточно для того, чтобы ответить на ваш вопрос.

— Благодарю вас.

— Спасибо.