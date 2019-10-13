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США сами отдали победу России, сдав энергетический сектор "по глупости" - National Interest
13 октября 2019, 16:54 • 75 • Политика
США проиграли России, фактически отдав победу и сдав энергетический рынок "по глупости", считает аналитик National Interest. И все это из-за ранее введенных санкций в отношении стабильных партнеров.
Энергетический сектор экономики России укрепился в результате политики США в отношении Венесуэлы, Ирана и Китая. Вашингтон не преследовал подобной цели, но все равно помог Москве, пишет аналитики National Interest. В результате санкций США нефтяные сделки из американских стали русскими, и Тегеран вместе с Каракасом обрели нового партнера. Более того, торговая война США и Китая стала для России не меньшей "случайной помощью".
Пока США наращивали конфликт с пошлинами, российские компании только укрепляли свои позиции на рынке Китая. А когда Китай наложил ответные тарифы на производителей сжиженного газа из США, уже и энергетические компании Поднебесной стали покупать доли в российских СПГ-проектах, разворачиваемых в Арктике.
Еще в 2016 году Россия стала первым поставщиком нефти в Китай, оставив за бортом Саудовскую Аравию. А в 2019 году будет запущен газопровод "Силы Сибири", и каждый год Китай будет получать по нему 38 миллиардов кубометров газа. Когда это случится, Китай окажется на втором месте по закупкам российского газа после Германии.
Наконец, аналитик добавляет: внутриукраинский конфликт, конечно, ухудшил отношения ЕС и России, однако позиции российских представителей все еще крепки на европейском рынке, а по итогам последнего статистического года "Газпром" и вовсе показал здесь рекордные продажи.
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