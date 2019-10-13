Энергетический сектор экономики России укрепился в результате политики США в отношении Венесуэлы, Ирана и Китая. Вашингтон не преследовал подобной цели, но все равно помог Москве, пишет аналитики National Interest. В результате санкций США нефтяные сделки из американских стали русскими, и Тегеран вместе с Каракасом обрели нового партнера. Более того, торговая война США и Китая стала для России не меньшей "случайной помощью".

Пока США наращивали конфликт с пошлинами, российские компании только укрепляли свои позиции на рынке Китая. А когда Китай наложил ответные тарифы на производителей сжиженного газа из США, уже и энергетические компании Поднебесной стали покупать доли в российских СПГ-проектах, разворачиваемых в Арктике.

Еще в 2016 году Россия стала первым поставщиком нефти в Китай, оставив за бортом Саудовскую Аравию. А в 2019 году будет запущен газопровод "Силы Сибири", и каждый год Китай будет получать по нему 38 миллиардов кубометров газа. Когда это случится, Китай окажется на втором месте по закупкам российского газа после Германии.