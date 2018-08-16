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США с помощью Польши милитаризируют Восточную Европу

16 августа 2018, 23:24  •  28 • В мире
Пентагон готовит доклад о целесообразности размещения в Польше американской бригады для «сдерживания России в Восточной Европе»
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вероятность размещения на территории страны постоянных американских военных баз очень высока.
«Я оцениваю шансы Польши очень высоко. Мои визиты в Вашингтон, и в частности встречи в Белом доме с советниками по национальной безопасности президента Дональда Трампа и в Пентагоне с министром обороны США, были многообещающими», – подчеркнул министр. Шансы Польши повышаются благодаря увеличению финансирования армии и активным оборонным действиям, отметил Блащак. Характерно, что переговоры Варшавы и Вашингтона идут в двустороннем порядке, без уведомления стран-членов НАТО. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес назвал такие действия Польши угрозой единству НАТО.
В этом году оборонный бюджет США составляет $717 млрд., и в него включены положения, касающиеся Польши. К 1 марта 2019 г. Пентагон обязан предоставить американскому Конгрессу доклад о целесообразности постоянного присутствия в Польше бригадной боевой группы сухопутных войск для «сдерживания России в Восточной Европе».
Численность американской бригады в Польше будет достигать 20-25 тыс. военнослужащих при 300 танках. Новый контингент появится в дополнение к базам ПРО США в Редзиково (300 военнослужащих) и Мронгово; последняя будет оборудована 4-7 пусковыми установками «Пэтриот».
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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