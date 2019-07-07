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США с помощью Литвы продавили нужные формулировки: ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока -2"

07 июля 2019, 22:24  •  156 • В мире
Резолюция против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", предложенная парламентарием из Литвы Рутуй Милюте, была принята комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Свою лепту внесли и американские парламентарии, добавив собственную формулировку.
По инициативе представителей США, в резолюции появилась фраза о том, что строительство газопроводов является "потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств". Именно такие заявления звучат со стороны США, если разговор касается российских газопроводов.
Документ, который был составлен представительницей Литвы, призывает страны-участницы ОБСЕ "воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве средства принуждения импортозависимых стран".
Поправки в текст документа от имени американской делегации вновил конгрессмен США Ли Зелдин.
"Речь идет о росте опоры на один источник энергоресурсов. Это может привести к росту коррупции и нестабильности в регионе. Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком"», - цитирует Зелдина "РИА Новости".
Конгрессмен также считает, что в этом случае могут понести потери партнеры США из Восточной и Центральной Европы.
С мнение Зелдина не согласились представители делегации Турции, которые уверены в том, что у стран должно быть право выбора – присоединяться им или нет к "Турецкому потоку".
Поправки Ли Зелдина оказались не единственными, предложенными американскими делегатами. К примеру, они предложили странам, входящим в ОБСЕ создать инфраструктуру, которая бы присоединила государства к глобальному рынку природного газа. Еще одна поправка содержит призыв к оказанию "взаимной поддержки в сдерживании и пресечении попыток ... использовать поставки энергоресурсов как средство экономического принуждения".

Зеленский тоже против и ждет помощи от Трампа

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский тоже присоединился к общему хору "противников "Северного потока". При этом он уверен, что решить "эту проблему" может только президент США Дональд Трамп. Поэтому во время предстоящего своего визита в Вашингтон он очень надеется обсудить этот вопрос и убедить американского коллегу "остановить "Северный поток – 2".
Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины", — сказал Зеленский. Решить в пользу Украины — значит, заблокировать. Новый украинский президент не сильно отличается от Петра Порошенко и тоже намерен остановить "Северный поток — 2", который минимизирует транзитную роль Украины в поставках российского газа в Старый Свет.
О намерении Зеленского блокировать проект впервые стало известно во время его первого зарубежного визита. В Брюсселе — столице НАТО и ЕС — он поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за готовность "противодействовать" строительству "Северного потока — 2".

Трамп готов предложить "кое-что получше"

Стоит напомнить, что и сам Трамп не оставляет надежды на то, что ему удастся отговорить Европу от потребления российского газа. "У нас есть для вас кое-что получше", - заявляет американский президент и подсовывает европейским партнёрам СПГ из США.
Завёл он речь об этом и во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, комментируя возможность введения санкций против газопровода "Северный поток - 2", а точнее - против компаний, принимающих участие в проекте. Беззастенчиво лоббируя интересы американской газовой сферы, Трамп при этом утверждает, что "у людей есть право делать то, что они хотят".
При этом американский лидер уверяет, что давлением и попытками заблокировать строительство газопровода, США "защищают" Германию от России. Москва от Берлина "получает миллиарды и миллиарды", отметил Трамп. Добавим: а ведь эти миллиарды хотели бы получить сами США.

Зелёный свет для Baltic Pipeline от Трампа

Выступая против "Северного потока - 2", президент США радостно приветствует строительство газопровода между Польшей и Данией.
"Мы поддерживаем строительство газопровода Baltic Pipeline, который диверсифицирует поставки в Европе", - сказал Трамп во время пресс-конференции.
Традиционно когда в США говорят о диверсификации энергопоставок в Европе, то всегда подразумевается снижение поставок в регион российского газа.
Что же такое этот газопровод Baltic Pipeline? Это почти забытый проект 2001 года, по которому по дну Балтики и через территорию Дании должна быть проложена магистраль, благодаря которой Польша смогла бы напрямую получать голубое топливо из Норвегии.

"Молекулы демократии" в "свободном газе"

Давят на Европу в "газовом вопросе" не только президент и госсекретарь США. Немалые усилия прикладывают к этому и другие высокие чиновники. Убеждать ведь можно не только санкциями, но и словами, что они и пытаются делать.
К примеру, в конце мая замминистра энергетики США Марк Менезес заговорил о необходимости распространения по всему миру "свободного американского газа", а помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг так и вовсе проговорился о продвижении сжиженного природного газа как о "молекулах свободы США, которые экспортируются в мир".
А за свободу, как помнится, нужно платить. Так, в Европе уже не раз обращали внимание на то, что российское голубое топливо в любом случае выгоднее американского, поскольку в последнем случае велики затраты на транспортировку.

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