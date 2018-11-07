США: С-300 не боимся, но над Сирией не летаем

США очень обеспокоены уровнем подготовки персонала, который будет сидеть за пусковыми установками ЗРК С-300 в Сирии. И в целом США крайне не устраивает ситуация с развертыванием в Сирии российских комплексов.

Об этом заявил специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, свои заявления он сделал в Брюсселе во время телефонного брифинга, передает Nation News.

По словам Джеймса Джеффри, США также очень переживают по поводу качества подготовки сирийского персонала, который будет сидеть за пусковыми устройствами С-300.

Отметим, что какой бы некачественной ни была эта подготовка, Израиль, который ранее все время нападал за иранские части на территории Сирии, уже больше месяца не делает этого. Прекращение огня по Сирии совпало с поставками в страну С-300.