Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Минфин перестарался»: Матвиенко не одобрила отмену налога на движимое имущество...
Cирийских экстремистов вылечат и научат добывать нефть
СМИ: Выборы в Конгресс – начало конца эры Трампа
Шторм заставил корабли США «сбежать» с военных учений НАТО
Главная / В мире

США: С-300 не боимся, но над Сирией не летаем

07 ноября 2018, 23:54  •  72 • В мире
США открыто выразили свое недовольство развертыванием в Сирии ЗРК С-300 и обеспокоенность уровнем подготовки сирийского персонала.
США очень обеспокоены уровнем подготовки персонала, который будет сидеть за пусковыми установками ЗРК С-300 в Сирии. И в целом США крайне не устраивает ситуация с развертыванием в Сирии российских комплексов.
Об этом заявил специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, свои заявления он сделал в Брюсселе во время телефонного брифинга, передает Nation News.
По словам Джеймса Джеффри, США также очень переживают по поводу качества подготовки сирийского персонала, который будет сидеть за пусковыми устройствами С-300.
Отметим, что какой бы некачественной ни была эта подготовка, Израиль, который ранее все время нападал за иранские части на территории Сирии, уже больше месяца не делает этого. Прекращение огня по Сирии совпало с поставками в страну С-300.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 23:54
Новая холодная война стала причиной нарушения прав русских за границей - СПЧ
07 ноября 2018, 23:54
США: С-300 не боимся, но над Сирией не летаем
07 ноября 2018, 14:09
Почему Трамп радуется победе демократов на промежуточных выборах

07 ноября 2018, 17:09
В ожидании провокаций: российские войска химзащиты приступили к мониторингу обстановки в Идлибе
07 ноября 2018, 23:54
Китаянка дождалась выхода сына из комы через 12 лет
07 ноября 2018, 07:39
Жену азербайджанского банкира будут судить в Лондоне за то, что она слишком много тратит
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 ноября 2018, 23:54
«Не прямым столкновением, а исками»: Киев хочет биться с Россией за Азовское море в з...
07 ноября 2018, 23:54
Пиратство по-украински: Киев надеется продать со скидкой российский «Норд»
07 ноября 2018, 23:54
Русские хотят убить собаку?! На что жалуется посол США (Анжелина Проскурина)
07 ноября 2018, 23:54
Молдова: президент и правительство ходят разными дорогами
07 ноября 2018, 23:54
Цитаты Ленина, за которые коммунистам должно быть стыдно
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 10:39
Опровержение ВСЕЙ ЛЖИ ВЛАСТИ о пенсионной реформе
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии - эксперт
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на слова об «имперском мороке»
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.