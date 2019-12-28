США руками мафии ликвидируют каноническое Православие в Черногории

Автор:

Латышев Сергей

Черногорию потрясает внутренний конфликт после принятия в ночь с четверга на пятницу контролируемым прозападными властями парламентом закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». За этот законопроект, направленный против Сербской Православной Церкви, которую хотят стеснить и ограбить по украинскому образцу, проголосовали все присутствовавшие в 81-местном парламенте 45 депутатов.

Простое большинство голосов в решении не имеющего отношения к парламенту церковного вопроса набралось после того как протестовавшие против демонтажа канонического Православия в Черногории парламентарии были арестованы. Такое произошло впервые в новейшей истории Черногории.

«Зачистка» Черногории от Сербской Православной Церкви встала на повестку дня после недавнего посещения страны высокопоставленным американским дипломатом Сэмом Браунбеком, послом по вопросам международной религиозной свободы, и прикрывается интересами никем не признанной «черногорской церкви» – маленькой секты ряженых самозванцев, созданных по украинскому образцу вроде СЦУ, известной также как ПЦУ.

«Зачистка» Черногории от Сербской Православной Церкви встала на повестку дня после недавнего посещения страны высокопоставленным американским дипломатом Сэмом Браунбеком, послом по вопросам международной религиозной свободы. Фото: Ron Sachs / Globallookpress

Чтобы разрушить каноническое Православие в Черногории, у Сербского патриархата (черногорцы – это те же сербы) власти намерены отобрать более 650 святынь, включая известный в православном мире монастырь Острог. Увы, дальнейшее предоставление «черногорской церкви» «автокефалии» вообразившим себя римским папой Константинопольским патриархом Варфоломеем, турецкоподданным и натовским офицером запаса, легко спрогнозировать, как показывают недавние события на Украине.

К новому закону у оппозиции было 117 замечаний. Все они высокомерно отвергнуты правящей прозападной коалицией, втянувшей Черногорию в НАТО и поддержавшей санкции против России – страны, благодаря заступничеству которой в течение веков черногорцы сохранились как нация.

Пробуждение Черногории

Трагические события в парламенте, антидемократические методы властей и церковный вопрос всколыхнули всю Черногорию. Заблокировано большинство городов страны, в том числе Подгорица, Никшич, Котор, Будве, Беране, основные магистрали, мосты и другие стратегическое объекты.

Нависшая угроза над Сербской Церковью объединила оппозицию обслуживающему интересы Запада мафиозному режиму Мило Джукановича. Народ возмутила также бесцеремонная расправа властей над оппозиционными депутатами, которых вначале избили прямо в здании парламента, а потом водворили за решётку. Многие последовали призыву депутатки Марины Йочич: «Народ, выходи на улицу! Люди, собирайтесь на протест».

Президент Черногории Мило Джуканович так же связан с мафией, как и экс-президент Молдавии Влад Плахотнюк, но первому это Запад не ставит на вид благодаря его серьёзным реальным услугам. Фото: Xinhua / Globallookpress

В воздухе запахло кровной местью. Один из лидеров черногорской оппозиции Милан Кнежевич пригрозил вендеттой премьеру страны Душко Марковичу после начавшихся задержаний протестующих, хотя тот прилюдно обещал этого не делать – не задерживать и не избивать людей: «В Зете (пригород Подгорицы. – Прим. Царьграда) уже начались задержания, кроме прочего, задержали моего брата. Хочу вам сказать, что если только хоть что-то случится с братом, я буду обвинять вас, никого другого, потому что вы дали слово. Если хотя бы один волос упадёт с головы моего брата, клянусь, что буду винить вас, говорю это перед всей Черногорией».

Другой лидер оппозиции Андрия Мандич потребовал от властей оставить в покое Сербскую Церковь, гарантируя в противном случае полномасштабный конфликт:

Да, будут столкновения. Зачем вам это было нужно, зачем вы атаковали Церковь?

«Множество людей из разных городов Черногории вышли на улицы. <…> Из Никшича на Подгорицу вышли несколько тысяч человек, в настоящий момент они в тоннеле Будош возле Никшича, ещё несколько тысяч человек находятся в Подгорице возле Скупщины», – цитирует Мандича ТАСС.

«Несколько тысяч жителей Никшича прорвали полицейские ограждения и пешком двинулись на Подгорицу», – сообщил находящемуся на месте событий российскому журналисту один из участников марша. Никшич – второй по величине город Черногории после Подгорицы.

По словам Мандича, цель протестов – «остановить принятие закона о свободе вероисповедания, который направлен против Православия».

Одновременно Сербская Церковь, согласно епископу Будимлянско-Никшичскому Иоаникию, формирует «местные комитеты по защите церквей, монастырей и святынь».

Православие – это то, что объединяет всех черногорцев. Фото: Martin Siepmann / Globallookpress

Наблюдатели отмечают, что полиция в целом ряде случаев ведёт себя корректно, не желая конфликтовать с собственным народом. В том числе и потому, что среди манифестантов – сотни священников и монахов.

Что грядёт?

Чем завершится конфликт, пока сказать трудно. Обласканные Западом власти уже показали, что намерены действовать жёстко, зная, что Брюссель и Вашингтон погром Православия в Черногории не осудят, а на методы достижения этой цели – закроют глаза.

Всё будет зависеть поэтому от того, как поведёт себя народ, проявлявший до этого пассивность, – и когда Черногория вышла из конфедерации с единокровной Сербией, и когда её втянули в НАТО, и когда она приняла участие в санкционной войне с Россией, и когда Подгорица обвинила Москву в попытке госпереворота. Хотя когда-то, в 1904 году, из солидарности с Россией, Черногория объявила войну Японии, напавшей на страну-покровителя, в состоянии которой находилась до 2006 года.

Историческая память, как видим, не столь долговечна, как религия и вера. Сейчас черногорцев задели очень глубоко и за живое. И на этот раз президенту-диктатору Мило Джукановичу, «крёстному отцу» черногорской мафии и «гаранту евроатлантической интеграции» в одном лице, победа не гарантирована.