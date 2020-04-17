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США: Россия вредит украинцам в Донбассе
17 апреля 2020, 17:10 • 86 • Политика
Москву призвали убрать своих людей с территории Незалежной
Сложное положение жителей на востоке Украины усугубляют Россия и поддерживающие ее силы в Донбассе. Об этом заявила в пятницу, 17 апреля, временная поверенная по делам США в Киеве Кристина Квин.
По ее словам, ставленники Москвы ведут подрывную деятельность, в частности – дезинформируют украинское общество о распространении CОVID-19. Этим они мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Мужчины и женщины СММ играют жизненно важную роль в обеспечении стабильности в регионе, - пояснила Квин. – Россия и ее сторонники наносят вред".
Высокопоставленный американский дипломат также обвинила Москву в том, что та "препятствует поступлению гуманитарных товаров" и ремонту инфраструктуры на востоке Украины.
"Призываем Россию немедленно покинуть территорию Украины", – сказала Квин.
Ранее киевские дипломаты обвиняли РФ в том, что она использует коронавирус в своих целях, а украинские журналисты заметили скопление российских военных у границ с Донбассом. На днях СБУ удалось задержать диверсанта с гранатометом, которого объявили агентом Москвы.
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