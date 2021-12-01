США рискнули развязать войну против "Северного потока - 2": В чём опасность "поправки Риша"?

В проект оборонного бюджета США всё-таки включили поправку, предусматривающую введение санкций против "Северного потока - 2". На этой поправке особенно настаивал её автор, сенатор от Айдахо Джим Риш. Если бюджет примут в таком виде, в мире может измениться очень многое.

Республиканцы смогли добиться изменения проекта оборонного бюджета Соединённых Штатов, который обсуждается сейчас в сенате. По предложению одного из видных членов Республиканской партии, сенатора от Айдахо Джима Риша, в проект были внесены поправки, согласно которым США могут ввести санкции против трубопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет издание Hill.

Сегодня, 1 декабря, состоится обсуждение пакета из 21 поправки к бюджету, среди которых и поправка Риша. При этом известно, что далеко не все сенаторы одобряют введение санкций против России из-за "СП - 2". Также против санкций выступает и Берлин, который является партнёром Москвы по строительству трубопровода.

Координатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил в беседе с Hill, что поправка по "Северному потоку - 2" - "это серьёзно". Он уточнил, что его партия уже получила некое новое предложение от демократов.



Накануне, напомним, стало известно, что республиканцы заблокировали принятие оборонного бюджета США на сумму 770 млрд долларов из-за отказа вводить санкции против "Северного потока - 2". Против проекта проголосовал 51 человек, "за" - 45.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что считает такое решение возмутительным.

До начала голосования по оборонному бюджету в сенате американские СМИ сообщали, что Белый дом и Госдепартамент просили сенаторов не допустить ужесточения мер против "Северного потока - 2".