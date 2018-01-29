США решили защищаться от Китая высокоскоростным Интернетом

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В США разработают сверхскоростную сеть 5G для защиты от “угрозы Китая”

Стало известно, что сейчас в США работают над амбициозным проектом по разработке сверхскоростной сети 5G. Сообщается, что она будет предназначаться для защиты от “угрозы Китая”. Заняться этим проектом уже поручили команде по национальной безопасности из Белого дома.

Местные СМИ передают, что в ближайшие полгода будут обсуждать вопросы финансирования такого проекта. Кроме того отмечается, что сейчас Китай является доминирующим опасным агентом информационной сферы.

Впрочем, некоторые специалисты из издания уверены, что данный проект может стать “довольно агрессивным вмешательством американских властей в функционирование рынка частных провайдеров”.