США решили усугубить миграционный кризис? Вашингтон продолжит давление на Минск

Вашингтон намерен продолжить оказывать давление на Минск из-за наплыва беженцев на границу Белоруссии с Польшей. США решили усугубить миграционный кризис в Европе?

Соединённые Штаты намерены продолжать давление на Белоруссию, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, выступая на брифинге. Он заметил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией с мигрантами, осаждающими Польшу.

Пока власти будут отказываться соблюдать свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, мы продолжим оказывать давление на Лукашенко,

- подчеркнул Прайс.

Отметим, что, по версии европейских стран, именно давление на Белоруссию и стало причиной миграционного кризиса. Польша и Литва утверждают, что после их попыток организовать госпереворот в соседней стране Минск перестал сдерживать рвущихся в Европу мигрантов. Соответственно, усиление давления со стороны США может лишь усугубить ситуацию.

Добавим также, что, по словам белорусских политиков, именно Штаты стали первопричиной миграционного кризиса. Они устроили хаос в Афганистане, когда вывели свои войска, в результате чего тысячи беженцев ринулись в Европу.

Ранее сообщалось, что толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Южной Азии двинулась в сторону Польши через Белоруссию. В связи с этим власти Польши распорядились привести войска в боевую готовность. В тот же день поступили сообщения о стрельбе на польско-белорусской границе. Несмотря на это порядка 2000 мигрантов всё же смогли прорваться в Польшу.