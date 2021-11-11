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США решили усугубить миграционный кризис? Вашингтон продолжит давление на Минск
11 ноября 2021, 00:00 • 110 • Политика
Вашингтон намерен продолжить оказывать давление на Минск из-за наплыва беженцев на границу Белоруссии с Польшей. США решили усугубить миграционный кризис в Европе?
Соединённые Штаты намерены продолжать давление на Белоруссию, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, выступая на брифинге. Он заметил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией с мигрантами, осаждающими Польшу.
- подчеркнул Прайс.
Отметим, что, по версии европейских стран, именно давление на Белоруссию и стало причиной миграционного кризиса. Польша и Литва утверждают, что после их попыток организовать госпереворот в соседней стране Минск перестал сдерживать рвущихся в Европу мигрантов. Соответственно, усиление давления со стороны США может лишь усугубить ситуацию.
Добавим также, что, по словам белорусских политиков, именно Штаты стали первопричиной миграционного кризиса. Они устроили хаос в Афганистане, когда вывели свои войска, в результате чего тысячи беженцев ринулись в Европу.
Ранее сообщалось, что толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Южной Азии двинулась в сторону Польши через Белоруссию. В связи с этим власти Польши распорядились привести войска в боевую готовность. В тот же день поступили сообщения о стрельбе на польско-белорусской границе. Несмотря на это порядка 2000 мигрантов всё же смогли прорваться в Польшу.
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