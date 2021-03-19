США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой

Соединённые Штаты решили спихнуть сомнительную вакцину AstraZeneca. Отправят четыре миллиона доз. Русские на такую "благотворительность" отреагировали известной поговоркой.

Помочь Соединённые Штаты решили не Украине, которая так об этом мечтала, в Канаде и Мексике. Северному соседу отправят 1,5 миллиона доз, южному – 2,5 миллиона.

Издание The Guardian со ссылкой на анонимный источник в Белом доме опубликовало подробности. В статье говорится, что партнёры США во всём мире постоянно просят Джо Байдена и его администрацию поделиться с ними вакцинами. Особенно часто упоминается именно препарат AstraZeneca.

Президент и его команда считает, что мир не сможет избавиться от коронавируса, если США не могут другим странам, не без пафоса сообщил источник. США решили спихнуть сомнительную вакцину, но окончательной договорённости об этом пока нет.

Примечательно, что в американских СМИ упоминается такая формулировка как сделка. Продажа или всё же безвозмездная передача препаратов планируется, станет известно только после официального объявления. Оно ожидается через несколько дней.

"Рубрика "На тебе, Боже, что мне не гоже": в то время, когда десятки европейских стран отказываются от вакцинации населения вакциной AstraZeneca, США направят не используемые вакцины AstraZeneca в Мексику и Канаду", - отреагировал на новость известной поговоркой автор Telegram-канала Swiss Vatnik.