США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP

Вашингтон решил уже не возобновлять деятельность своего консульства в Ухане и полностью закрыть его, пишет Associated Press, ссылаясь на источник в администрации американского лидера Дональда Трампа.

Причина данной меры со стороны США заключается в намерении предупредить вероятные ответные шаги Пекина. Ранее из Соединённых Штатов прозвучало требование прекратить работу генконсульства Китая в Хьюстоне, передавало Министерство иностранных дел КНР.

В связи с этим представитель МИД республики Ван Вэньбинь предупредил, что со стороны Пекина последует ответ, если американские власти не откажутся от данного заявления.

По информации Reuters, в КНР в качестве контрмер рассматривается зеркальное закрытие консульства США.

Напомним, деятельность американского консульства в Ухане была заморожена в самом начале этого года в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.