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США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP

23 июля 2020, 00:05  •  6 • Политика
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая, пишет AP, ссылаясь на источник в администрации Трампа. Таким образом, работа американского консульства, замороженная в связи с ситуацией с коронавирусом, возможно, так и не будет восстановлена.
Вашингтон решил уже не возобновлять деятельность своего консульства в Ухане и полностью закрыть его, пишет Associated Press, ссылаясь на источник в администрации американского лидера Дональда Трампа.
Причина данной меры со стороны США заключается в намерении предупредить вероятные ответные шаги Пекина. Ранее из Соединённых Штатов прозвучало требование прекратить работу генконсульства Китая в Хьюстоне, передавало Министерство иностранных дел КНР.
В связи с этим представитель МИД республики Ван Вэньбинь предупредил, что со стороны Пекина последует ответ, если американские власти не откажутся от данного заявления.
По информации Reuters, в КНР в качестве контрмер рассматривается зеркальное закрытие консульства США.
Напомним, деятельность американского консульства в Ухане была заморожена в самом начале этого года в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

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