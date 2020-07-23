|
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
23 июля 2020, 00:05 • 6 • Политика
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая, пишет AP, ссылаясь на источник в администрации Трампа. Таким образом, работа американского консульства, замороженная в связи с ситуацией с коронавирусом, возможно, так и не будет восстановлена.
Вашингтон решил уже не возобновлять деятельность своего консульства в Ухане и полностью закрыть его, пишет Associated Press, ссылаясь на источник в администрации американского лидера Дональда Трампа.
Причина данной меры со стороны США заключается в намерении предупредить вероятные ответные шаги Пекина. Ранее из Соединённых Штатов прозвучало требование прекратить работу генконсульства Китая в Хьюстоне, передавало Министерство иностранных дел КНР.
В связи с этим представитель МИД республики Ван Вэньбинь предупредил, что со стороны Пекина последует ответ, если американские власти не откажутся от данного заявления.
По информации Reuters, в КНР в качестве контрмер рассматривается зеркальное закрытие консульства США.
Напомним, деятельность американского консульства в Ухане была заморожена в самом начале этого года в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
6
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июля 2020, 00:00
|
18 июля 2020, 16:00
|
16 июля 2020, 08:00
|
16 июля 2020, 07:00
|
17 июля 2020, 02:00
|
19 июля 2020, 11:00
|
18 июля 2020, 15:00