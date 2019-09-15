США решили припугнуть Иран "мощнейшим ударом". Саудиты назвали срок - "за 8 часов"

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с заявлением, что в скорейшем времени американскому руководству надо приступить к обсуждению возможности нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана. Он отметил, что всё из-за "провокаций Ирана".

Как ранее сообщали Nation News, Министерство энергетики США отмечало, что готово выделить свои стратегические резервы для того, чтобы стабилизировать нефтяной рынок после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

А госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что именно Иран повинен в атаках. Также Майк Помпео пригрозил, что привлечет иранское правительство к ответственности.

"Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, - написал сенатор Грэм в своем микроблоге в Twitter. - Например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия".

Он добавил, что это стало бы мощнейшим ударом для иранского "режима".

Крупнейшая атака и потеря 5,7 млн баррелей нефти в сутки

Ранее стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда. Речь идет о самой крупной атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за всю историю страны

В результате была приостановлена добыча 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства нефти в этой стране.

Между тем Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти после атаки дронов на ее нефтедобывающие объекты. Компания Aramco была вынуждена урезать добычу на 5 миллионов баррелей в сутки, утверждает агентство Bloomberg.

Эксперты предполагают, что случившееся может привести к нестабильности на мировых рынках. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что количество имеющихся запасов нефти достаточное, чтобы не допустить дестабилизации рынка.

США уже назначили "виновного". По принципу "хайли-лайкли"

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии и пообещал привлечь иранские власти к ответственности.

"Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена", - написал глава Госдепа США в Twitter.

Помпео добавил, что США будут работать со своими союзниками над тем, чтобы привлечь Иран к ответственности. Также госсекретарь пообещал, что несмотря на произошедшую атаку, американцы проследят за тем, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались.

"Уничтожить за восемь часов"?

Громкие заявления через Twitter продолжились и дальше.

Так, саудовский принц Абдулла бен Насер аль-Сауд затеял опасные игры - он написал в своем Твиттере провокационный пост. Представитель монаршей семьи заявил, что Саудовская Аравия может "уничтожить Иран за восемь часов".

На явно не дипломатические заявления принца обратили внимание другие пользователи. "Саудовский принц Абдулла бен Султан бен Насер аль-Сауд написал в своём Twitter о том, что Саудовская Аравия может уничтожить Иран за восемь часов. Если захочет..." - изложил суть поста журналист-международник Аббас Джума.

Комментаторы, однако, усомнились в том, что принц здраво относится к ситуации, раз хвалится подобными вещами.

"А с йеменскими хуситами что ж не справятся?" - задает риторический вопрос @Mr_Lumin.

"Насмешили, они что, атомную бомбу сотворили?" - с иронией отнеслась к словам принца @Luisa33546687.

"Ну-ну... как говорится, флаг им в руки и барабан на шею!" - посмеялась @YA_Nata.

"Война с Ираном - мать всех войн"

В прямом эфире государственного телевидения Ирана президент страны Хасан Роухани предупредил, что лежит в основе войн.

"Мир с Ираном - мать всего мира, война с Ираном - мать всех войн", - цитирует главу государства Reuters.

Так Роухани отозвался на ситуацию с введенными против Тегерана американскими санкциями. Президент Ирана поставил Вашингтону жесткий ультиматум и подчеркнул, что если в США хотят сесть с Тегераном за стол переговоров, то нужно отменить рестрикции.

Отметим, что данное заявление он сделал в свете захвата западными силами иранского нефтяного танкера под Гибралтаром. В частности, ранее эксперты и политологи отмечали, что Штаты намеренно провоцируют Иран в надежде избавиться от сильного игрока и конкурента на нефтяном рынке.