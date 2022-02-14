|
США решили показать России силу: Ядерные бомбардировщики вылетели ночью из Британии
14 февраля 2022, 19:20 • 256 • Политика
Бомбардировщики США, способные нести ядерный заряд, вылетели ночью из Великобритании, чтобы продемонстрировать России "силу", пишет The Sun.
Этой ночью два бомбардировщика США, способных нести ядерные заряды, вылетели с авиабазы в Великобритании в сторону Средиземного моря и Ближнего Востока. Об этом пишет британский таблоид The Sun.
Сообщается, что бомбардировщики пролетели вдоль западного побережья Франции и мимо Испании, после чего направились в Средиземное море и на Ближний Восток. Таким образом США решили продемонстрировать России свою силу, утверждает издание.
- подчёркивается в статье.
В Минобороны Британии подтвердили ночной вылет бомбардировщиков, назвав его обычным делом. Представители ведомства заявили, что такие полёты регулярно проходят в рамках учений. При этом чиновники не стали отрицать, что подобные действия в период напряжённости могут рассматриваться как демонстрация силы.
Подпишитесь на нас
256
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2022, 02:05
|
12 февраля 2022, 17:45
|
11 февраля 2022, 02:05
|
12 февраля 2022, 12:30
|
13 февраля 2022, 17:05
|
08 февраля 2022, 16:55
|
09 февраля 2022, 10:25