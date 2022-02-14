США решили показать России силу: Ядерные бомбардировщики вылетели ночью из Британии

Бомбардировщики США, способные нести ядерный заряд, вылетели ночью из Великобритании, чтобы продемонстрировать России "силу", пишет The Sun.

Этой ночью два бомбардировщика США, способных нести ядерные заряды, вылетели с авиабазы в Великобритании в сторону Средиземного моря и Ближнего Востока. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Сообщается, что бомбардировщики пролетели вдоль западного побережья Франции и мимо Испании, после чего направились в Средиземное море и на Ближний Восток. Таким образом США решили продемонстрировать России свою силу, утверждает издание.

Эти самолёты могут нести ядерное оружие, в том числе ядерные крылатые ракеты,

- подчёркивается в статье.

В Минобороны Британии подтвердили ночной вылет бомбардировщиков, назвав его обычным делом. Представители ведомства заявили, что такие полёты регулярно проходят в рамках учений. При этом чиновники не стали отрицать, что подобные действия в период напряжённости могут рассматриваться как демонстрация силы.