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США решили показать России силу: Ядерные бомбардировщики вылетели ночью из Британии

14 февраля 2022, 19:20  •  256 • Политика
Бомбардировщики США, способные нести ядерный заряд, вылетели ночью из Великобритании, чтобы продемонстрировать России "силу", пишет The Sun.
Этой ночью два бомбардировщика США, способных нести ядерные заряды, вылетели с авиабазы в Великобритании в сторону Средиземного моря и Ближнего Востока. Об этом пишет британский таблоид The Sun.
Сообщается, что бомбардировщики пролетели вдоль западного побережья Франции и мимо Испании, после чего направились в Средиземное море и на Ближний Восток. Таким образом США решили продемонстрировать России свою силу, утверждает издание.
Эти самолёты могут нести ядерное оружие, в том числе ядерные крылатые ракеты,
- подчёркивается в статье.
В Минобороны Британии подтвердили ночной вылет бомбардировщиков, назвав его обычным делом. Представители ведомства заявили, что такие полёты регулярно проходят в рамках учений. При этом чиновники не стали отрицать, что подобные действия в период напряжённости могут рассматриваться как демонстрация силы.

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