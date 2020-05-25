Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / В мире

США решили добывать на Луне полезные ископаемые. Русскими руками

25 мая 2020, 16:55  •  100 • В мире
Американские должностные лица готовы взять Россию на Луну в качестве работящего холопа. Только сперва она должна разоружиться перед Пентагоном и сдать свои научные данные НАСА.
Автор:
Цыганов Александр
Во времена оные, теперь почти былинные, бытовала фраза: "Таких мы с собой в коммунизм не возьмём!"
Этакая находка пропагандистов.
Звучало и как угроза. Ну, ещё бы, во времена, когда, по словам тех же пропагандистов, весь советский народ в едином порыве устремлялся к 1980 году, когда все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип "от каждого – по способностям, каждому – по потребностям". В общем, придёт коммунизм –
высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа.
И как, вот меня, такого хорошего, могут не пустить туда, где – по потребностям, и сограждане будут на мои потребности трудиться? Забывая о еде и этом… Ну, в общем, напрасно женщины будут звать сограждан в постель – у тех первой жизненной потребностью будет труд, труд на благо человека! И очень хотелось стать тем человеком…

Таких мы с собой на Луну не… Или да?

Вот эту историю больше всего и напоминает нынешняя шумиха, развязанная США и в США по поводу "Соглашения Артемида". Точнее, то её направление, где американские должностные лица, как те хрущёвские пропагандисты в промежутках между призывами крепить урожаи кукурузы, то обещают взять русских с собою на Луну, то поджимают губки и качают головами: "Таких мы с собою на Луну не возьмём"…
А что, так и сказано было: США готовят новое соглашение по добыче полезных ископаемых на Луне, но участие России в этом проекте не предусмотрено. Почему? – видимо, положено было захныкать нам в этом месте и начинать, загибая пальцы, считать, насколько надо сократить рационы еды и во сколько раз реже заниматься этим… ну, чего в СССР не было… чтобы если не в коммунизм, то хоть на Луну нас американцы с собою взяли. Но ответ всё равно был заготовлен негативный: потому что против захода России на Луну выступает Пентагон, считающий её врагом Америки в космосе.
Вот и вози их после этого на МКС! Вот и давай пользоваться своим санитарно-ассенизационным устройством! Которое они к тому же за собою потом и не моют. А за гигиену выступают радикально – вертят дырку в обшивке "Союза", чтобы сгорело всё к чёртовой матери, и не надо ёршиком крутить…
В США (да и в мире) считается, что МКС начала строить Америка… Фото: Roscosmos / Globallookpress
Однако затем, то ли сообразив насчёт МКС, ибо своих космических пассажирских кораблей у США как не было, так и нет, то ли вспомнив, что не все ещё космические технологии американцы у русских переняли, в НАСА сдали немного назад. Сообщения некоторых СМИ о том, что США не намерены приглашать Россию к освоению и добыче полезных ископаемых на Луне, являются не совсем корректными, объявил и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд.
Это он про агентство Reuters так сказал – "некоторые СМИ".
Но тон "золотого мальчика" был всё равно высокомерным. Мол, Вашингтон рассматривает Россию в качестве одного из основных партнёров при освоении Луны, тем более что Россия "во многих отношениях" уже является партнёром США, подписав Договор по космосу в 1967 году.
Как мудро, оказывается, тогдашнее руководство поступило! Успело вспрыгнуть на подножку партнёрства с США! Имея за собою и первый спутник, и первый полёт человека в космос, и первый многоместный корабль, и первый выход в открытое пространство, и первую мягкую посадку на Луну, и первые посадки на Венеру и Марс, ага! Да и шансы обогнать США на Луне СССР имел далеко не иллюзорные. Тем более что до высадки там "Аполлона-11", то есть до первого обгона России в космической гонке, оставалось два года. Если эта высадка вообще была, в чём многие сомневаются…

Ура! Нас берут в коммунизм!

Впрочем, дальше представитель НАСА пояснил, на каких условиях нас возьмут с собою в комм… ну, то есть на Луну. Оказывается шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора по освоению Луны, по словам Голда, может стать участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway:
Оно (сотрудничество) может строиться вокруг проекта Gateway... Это, возможно, может быть первым шагом к заключению "Соглашений Артемиды", потому что Россия уже выразила интерес в участии в программе Gateway.
То есть понятно, да? Американцы строить космические станции не умеют. Их первая собственная – "Скайлэб" – оказалась грандиозным провалом, так как там ни нормально жить, ни продуктивно работать было невозможно. Вторая – МКС – была построена вокруг русского модуля, который американцы опять-таки не создали и не построили, а всего лишь выкупили у бедствовавшей тогда, в 90-х годах, России. Разумно, что ж: если не хватает мозгов, зато хватает денег, то пусть работают деньги, а не мозги. Всё равно итог один – в США (да и в мире) считается, что МКС начала строить Америка…
Отсюда и понятное стремление повторить тот же приём. Русские умеют строить космические станции, но у них не хватает для этого денег? Что же, денег мы напечатаем, а их, так и быть, возьмём на Луну. В качестве мастеровых, полупьяных и в треухе, чтобы построили нам лунную орбитальную станцию разводным ключом…
И, похоже, у американцев шансы в этом отношении есть. Во всяком случае, в "Роскосмосе" уже заявили о готовности к переговорам с НАСА по освоению Луны. Это, оказывается, станет "ещё одним фактором к налаживанию более тесного взаимодействия России и США".
В "Роскосмосе" считают, что переговоры с НАСА по поводу освоения Луны нужны. Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"
Хотя за этим встаёт всё тот же проклятый вопрос: а зачем нам – нам! – это более тесное взаимодействие? Это им от нас нужно всё, а нам от них – только денег. Ну, так разорите товарища Набиулину, раз уж так на Луну хочется!
Только что там делать, на Луне?

Зачем Луна?

Что это за зверь такой, это соглашение, что мы в представлении американских "партнёров" ради участия в нём должны сперва потупиться, потом искательно заглядывать в глаза США и отдать какой-нибудь военный секрет Пентагону, дабы он сменил гнев на милость? Например, ракеты "Сармат". А то они, американцы, на Луну вот-вот собрались, а у них в шахтах древний хлам стоит, на место которого они никак обычную межконтинентальную ракету сотворить не могут…
"Соглашения Артемида" – это предполагаемый набор двусторонних договоров между США и другими странами, где будут прописаны взаимные права и обязательства по освоению Луны, прежде всего, в плане добычи полезных ископаемых. Америка же объявила Луну уже своею собственностью. Но, руководствуясь неизмеримыми глубинами своего традиционного гуманизма, готова снизойти, чтобы дать и другим государствам там что-нибудь добывать. Не вражеским, конечно. Ну, это Пентагон будет определять.
Давно пора напомнить латышским легионерам СС о Жестяной Горке
Вытекают эти соглашения из большой программы НАСА "Артемида" – программы по возвращению людей на Луну. В ней предполагается отправить на естественный спутник Земли "первую женщину и следующего мужчину" ("the first woman and the next man").
Лютая гомофобия, вообще-то: а почему не планируют отправить гомосексуалиста, трансформер… э-э, транссексуала, зооморф… э-э, зоофила и так далее? У них ведь в Америке уже насчитали то ли 30, то ли 60 полов – что за дискриминация, ау, либероиды всех стран, соединяйтесь! Вас тоже в коммунизм не берут, хотя вот даже по поводу русских милостиво в затылке чешут!
Далее американцы предполагают создать постоянно обитаемое поселение на Луне, чтобы поднабраться там опыта выживания для последующего освоения Марса. Так что всё же есть шанс у трансформеров, на втором этапе. Надо только правозащитникам перевыть собаку Баскервилей на болотах. Чтобы устыдились гомофобы в НАСА!

Разоружись и зарегистрируйся. Нет, это не сдача в плен. Это партнёрство

Началось исполнение "программы Артемида" в мае прошлого года. Ну, как началось? Говорить начали и денежки тратить. Считается, что уже в 2024 году будет сделана высадка на Луну, начнётся строительство международной окололунной станции "Gateway". На следующем этапе запланировано создание инфраструктуры, в том числе добывающей.
Летать на Луну предполагается на ракетах SLS в кораблях "Орион". Которых, в общем-то, опять-таки ещё нет. Если не считать испытания систем спасения, которые длятся… с 2010 года! А мы-то переживаем, что у нас корабль "Федерация" долго строится, но много переименовывается…
Но главное, считают в США, то, что "частные компании становятся огромной частью космических программ". Потому космическое пространство становится довольно тесным в правовом отношении, отчего и нужны некоторые новые правила для регулирования таких отношений, "чтобы помочь всем играть честно".
В связи с тем, что многие страны и игроки частного сектора проводят миссии и операции в цислунном (между Землей и Луной) космосе, очень важно установить общий набор принципов, регулирующих исследования и использование космического пространства,
– так и говорится в заявлении НАСА.
А вот далее идёт совсем уже милота! – НАСА "просит всех международных партнёров согласиться публично делиться своими научными данными". Мало? Вот ещё милее: "…а также регистрировать все космические объекты". Ибо "без надлежащей регистрации координация во избежание вредных помех невозможна".
Собрался в коммун… ну, то есть на Луну? Будь добр зарегистрироваться в НАСА как всечеловеческом ЦК КПСС. Сдай всё своё научное и интеллектуальное добро в общечеловеческую – сиречь американскую – копилку. Ну, и разоружись перед партией. То есть перед Пентагоном.
Ну, вот и всё, собственно. Разве что осталось привести слова директора НАСА Джима Брайденстайна:
Мы призываем Россию быть частью соглашения Артемиды. И мы думаем, что было бы хорошо, если бы весь мир согласился на правильный подход к мирному исследованию космоса.
Так что ты неправильно понимаешь требование разоружиться и зарегистрироваться. Это не сдача в плен. Это – партнёрство!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 19:55
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром
25 мая 2020, 02:55
Больше не вторая: Россия сдала назад в мировом COVID-антирейтинге
25 мая 2020, 12:55
"Меньше будут страдать": Украинский политик напрямую призвал истребить жителей Донбасса
25 мая 2020, 12:55
Лекарство Билла Гейтса парализовало почти 500 тысяч человек. Расследование так и не закончили
25 мая 2020, 07:50
«Китай работает с Россией»: что заявили в Пекине о сотрудничестве с Москвой и итогах Второй мировой войны
25 мая 2020, 00:55
Новый лазер "изменит войну на море": США похвастались супероружием
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызва...
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.