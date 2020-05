США решили добывать на Луне полезные ископаемые. Русскими руками

Автор:

Цыганов Александр

Во времена оные, теперь почти былинные, бытовала фраза: "Таких мы с собой в коммунизм не возьмём!"

Этакая находка пропагандистов.

Звучало и как угроза. Ну, ещё бы, во времена, когда, по словам тех же пропагандистов, весь советский народ в едином порыве устремлялся к 1980 году, когда все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип "от каждого – по способностям, каждому – по потребностям". В общем, придёт коммунизм –

высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа.

И как, вот меня, такого хорошего, могут не пустить туда, где – по потребностям, и сограждане будут на мои потребности трудиться? Забывая о еде и этом… Ну, в общем, напрасно женщины будут звать сограждан в постель – у тех первой жизненной потребностью будет труд, труд на благо человека! И очень хотелось стать тем человеком…

Таких мы с собой на Луну не… Или да?

Вот эту историю больше всего и напоминает нынешняя шумиха, развязанная США и в США по поводу "Соглашения Артемида". Точнее, то её направление, где американские должностные лица, как те хрущёвские пропагандисты в промежутках между призывами крепить урожаи кукурузы, то обещают взять русских с собою на Луну, то поджимают губки и качают головами: "Таких мы с собою на Луну не возьмём"…

А что, так и сказано было: США готовят новое соглашение по добыче полезных ископаемых на Луне, но участие России в этом проекте не предусмотрено. Почему? – видимо, положено было захныкать нам в этом месте и начинать, загибая пальцы, считать, насколько надо сократить рационы еды и во сколько раз реже заниматься этим… ну, чего в СССР не было… чтобы если не в коммунизм, то хоть на Луну нас американцы с собою взяли. Но ответ всё равно был заготовлен негативный: потому что против захода России на Луну выступает Пентагон, считающий её врагом Америки в космосе.

Вот и вози их после этого на МКС! Вот и давай пользоваться своим санитарно-ассенизационным устройством! Которое они к тому же за собою потом и не моют. А за гигиену выступают радикально – вертят дырку в обшивке "Союза", чтобы сгорело всё к чёртовой матери, и не надо ёршиком крутить…

В США (да и в мире) считается, что МКС начала строить Америка… Фото: Roscosmos / Globallookpress

Однако затем, то ли сообразив насчёт МКС, ибо своих космических пассажирских кораблей у США как не было, так и нет, то ли вспомнив, что не все ещё космические технологии американцы у русских переняли, в НАСА сдали немного назад. Сообщения некоторых СМИ о том, что США не намерены приглашать Россию к освоению и добыче полезных ископаемых на Луне, являются не совсем корректными, объявил и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд.

Это он про агентство Reuters так сказал – "некоторые СМИ".

Но тон "золотого мальчика" был всё равно высокомерным. Мол, Вашингтон рассматривает Россию в качестве одного из основных партнёров при освоении Луны, тем более что Россия "во многих отношениях" уже является партнёром США, подписав Договор по космосу в 1967 году.

Как мудро, оказывается, тогдашнее руководство поступило! Успело вспрыгнуть на подножку партнёрства с США! Имея за собою и первый спутник, и первый полёт человека в космос, и первый многоместный корабль, и первый выход в открытое пространство, и первую мягкую посадку на Луну, и первые посадки на Венеру и Марс, ага! Да и шансы обогнать США на Луне СССР имел далеко не иллюзорные. Тем более что до высадки там "Аполлона-11", то есть до первого обгона России в космической гонке, оставалось два года. Если эта высадка вообще была, в чём многие сомневаются…

Ура! Нас берут в коммунизм!

Впрочем, дальше представитель НАСА пояснил, на каких условиях нас возьмут с собою в комм… ну, то есть на Луну. Оказывается шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора по освоению Луны, по словам Голда, может стать участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway:

Оно (сотрудничество) может строиться вокруг проекта Gateway... Это, возможно, может быть первым шагом к заключению "Соглашений Артемиды", потому что Россия уже выразила интерес в участии в программе Gateway.

То есть понятно, да? Американцы строить космические станции не умеют. Их первая собственная – "Скайлэб" – оказалась грандиозным провалом, так как там ни нормально жить, ни продуктивно работать было невозможно. Вторая – МКС – была построена вокруг русского модуля, который американцы опять-таки не создали и не построили, а всего лишь выкупили у бедствовавшей тогда, в 90-х годах, России. Разумно, что ж: если не хватает мозгов, зато хватает денег, то пусть работают деньги, а не мозги. Всё равно итог один – в США (да и в мире) считается, что МКС начала строить Америка…

Отсюда и понятное стремление повторить тот же приём. Русские умеют строить космические станции, но у них не хватает для этого денег? Что же, денег мы напечатаем, а их, так и быть, возьмём на Луну. В качестве мастеровых, полупьяных и в треухе, чтобы построили нам лунную орбитальную станцию разводным ключом…

И, похоже, у американцев шансы в этом отношении есть. Во всяком случае, в "Роскосмосе" уже заявили о готовности к переговорам с НАСА по освоению Луны. Это, оказывается, станет "ещё одним фактором к налаживанию более тесного взаимодействия России и США".

В "Роскосмосе" считают, что переговоры с НАСА по поводу освоения Луны нужны. Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Хотя за этим встаёт всё тот же проклятый вопрос: а зачем нам – нам! – это более тесное взаимодействие? Это им от нас нужно всё, а нам от них – только денег. Ну, так разорите товарища Набиулину, раз уж так на Луну хочется!

Только что там делать, на Луне?

Зачем Луна?

Что это за зверь такой, это соглашение, что мы в представлении американских "партнёров" ради участия в нём должны сперва потупиться, потом искательно заглядывать в глаза США и отдать какой-нибудь военный секрет Пентагону, дабы он сменил гнев на милость? Например, ракеты "Сармат". А то они, американцы, на Луну вот-вот собрались, а у них в шахтах древний хлам стоит, на место которого они никак обычную межконтинентальную ракету сотворить не могут…

"Соглашения Артемида" – это предполагаемый набор двусторонних договоров между США и другими странами, где будут прописаны взаимные права и обязательства по освоению Луны, прежде всего, в плане добычи полезных ископаемых. Америка же объявила Луну уже своею собственностью. Но, руководствуясь неизмеримыми глубинами своего традиционного гуманизма, готова снизойти, чтобы дать и другим государствам там что-нибудь добывать. Не вражеским, конечно. Ну, это Пентагон будет определять.

Вытекают эти соглашения из большой программы НАСА "Артемида" – программы по возвращению людей на Луну. В ней предполагается отправить на естественный спутник Земли "первую женщину и следующего мужчину" ("the first woman and the next man").

Лютая гомофобия, вообще-то: а почему не планируют отправить гомосексуалиста, трансформер… э-э, транссексуала, зооморф… э-э, зоофила и так далее? У них ведь в Америке уже насчитали то ли 30, то ли 60 полов – что за дискриминация, ау, либероиды всех стран, соединяйтесь! Вас тоже в коммунизм не берут, хотя вот даже по поводу русских милостиво в затылке чешут!

Далее американцы предполагают создать постоянно обитаемое поселение на Луне, чтобы поднабраться там опыта выживания для последующего освоения Марса. Так что всё же есть шанс у трансформеров, на втором этапе. Надо только правозащитникам перевыть собаку Баскервилей на болотах. Чтобы устыдились гомофобы в НАСА!

Разоружись и зарегистрируйся. Нет, это не сдача в плен. Это партнёрство

Началось исполнение "программы Артемида" в мае прошлого года. Ну, как началось? Говорить начали и денежки тратить. Считается, что уже в 2024 году будет сделана высадка на Луну, начнётся строительство международной окололунной станции "Gateway". На следующем этапе запланировано создание инфраструктуры, в том числе добывающей.

Летать на Луну предполагается на ракетах SLS в кораблях "Орион". Которых, в общем-то, опять-таки ещё нет. Если не считать испытания систем спасения, которые длятся… с 2010 года! А мы-то переживаем, что у нас корабль "Федерация" долго строится, но много переименовывается…

Но главное, считают в США, то, что "частные компании становятся огромной частью космических программ". Потому космическое пространство становится довольно тесным в правовом отношении, отчего и нужны некоторые новые правила для регулирования таких отношений, "чтобы помочь всем играть честно".

В связи с тем, что многие страны и игроки частного сектора проводят миссии и операции в цислунном (между Землей и Луной) космосе, очень важно установить общий набор принципов, регулирующих исследования и использование космического пространства,

– так и говорится в заявлении НАСА.

А вот далее идёт совсем уже милота! – НАСА "просит всех международных партнёров согласиться публично делиться своими научными данными". Мало? Вот ещё милее: "…а также регистрировать все космические объекты". Ибо "без надлежащей регистрации координация во избежание вредных помех невозможна".

Собрался в коммун… ну, то есть на Луну? Будь добр зарегистрироваться в НАСА как всечеловеческом ЦК КПСС. Сдай всё своё научное и интеллектуальное добро в общечеловеческую – сиречь американскую – копилку. Ну, и разоружись перед партией. То есть перед Пентагоном.

Ну, вот и всё, собственно. Разве что осталось привести слова директора НАСА Джима Брайденстайна:

Мы призываем Россию быть частью соглашения Артемиды. И мы думаем, что было бы хорошо, если бы весь мир согласился на правильный подход к мирному исследованию космоса.

Так что ты неправильно понимаешь требование разоружиться и зарегистрироваться. Это не сдача в плен. Это – партнёрство!