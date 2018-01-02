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США разжигают костер «цветной революции» в Иране

02 января 2018, 11:54  •  274 • Аналитика

В последние несколько дней в ряде городов Ирана нарастают акции протеста, участники которых, помимо экономических, выдвигают и политические требования.


Помимо требований, связанных с снижением цен, отмечаются призывы направленные на свержение президента Ирана Роухани и аятоллы Хаменеи, а также требования вывода КСИР с территорий других стран. Протестующие (в основном, молодежь) заняли ряд административных зданий и сожгли несколько портретов Хаменеи.

Полиция, в свою очередь, предупреждает, что будет жестко разгонять демонстрации.
В текущих беспорядках уже погибло несколько человек и десятки получили ранения. При попытках нападения на офисы КСИР и полиции, силовики стреляли на поражение и убили несколько нападавших.

На западе уже затянули унылую шарманку, как будто машиной времени доставленной из 2011 года - защита демократии и прав протестующих и бла-бла-бла. Трамп и Маккейн выступили в поддержку протестующих в Иране. Иранское правительство достаточно ожидаемо объявило происходящее происками внешних врагов и контрреволюционных сил, которые хотят уничтожить завоевания революции 1979 года.

По схеме, очень напоминает начало событий в Ливии и Сирии, где тоже под экономическими лозунгами выходила молодежь в Бенгази и Хомсе, а закончилось все кровавым месивом.

Прямо таки дежавю.

Соотвественно, если КСИР и Ко не возьмут ситуацию под контроль, есть риски перепоказа ливийского и сирийского сценария уже в Иране, так как ничем иным кроме очередных гор трупов подобное закончится не может. С другой стороны, наличие экономических проблем, затрудняет попытки замести ситуаацию под ковер без улучшения экономического положения населения, что в условиях идущей войны будет затруднительно осуществить.

Сами протесты "удачно совпали" с анонсированными США и Израилем ответными мерами против Иранского влияния. Не имея возможности поколебать позиции Ирана в Сирии, Ираке и Йемене, где Иран очевидно ведет по очкам, пытаются расшатать ситуацию изнутри, пользуюясь объективными экономическими и социально-политическими проблемами иранского общества. Глупо говорить, что у этих протестов нет объективной подоплеки - конечно есть. Последствия санкций и напряженной войны, которую ведет Иран, безусловно сказываются на иранской экономике. Столь же глупо отрицать, что оппоненты Ирана пытаются воспользоваться этими проблемами.

Схема проста - если у Ирана треснет тыл, то большая часть его успехов на Ближнем Востоке может обесценитmся, чему будут очень рады США, Израиль и Саудовская Аравия.









Для России происходящее не очень выгодно, так как при незаконченной войне в Сирии, это может ослабить позиции российско-иранской коалиции и затруднить достижение генеральных целей войны.

Так что в интересах России, чтобы Роухани и деятели КСИР взяли под контроль ситуацию. Опыт купирования протестов подобного масштаба у них есть - в 2009 году на пике санкций против Ирана, они так и не привели к существенной коррекции государственного курса.

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