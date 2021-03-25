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США развязали против России новый тип войны

25 марта 2021, 09:55  •  68 • Политика
Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Минобороны полагают, что обратить последствия действий американцев будет невозможно
Западные страны боятся ввязаться с Россией в прямую военную конфронтацию, поскольку понимают, что им нанесут непоправимый ущерб ядерным оружием и современной армией. Поэтому они во главе с США развязали против нашей страны новый тип войны – ментальную. Об этом заявил советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий журналу "Арсенал Отечества".
Вероятность прямых военных столкновений между Россией и Западом исключена, как минимум, на ближайшие десять лет из-за состояния отечественной армии, сообщает "Общественная Служба Новостей". Однако это, как следствие, ведет к появлению нового типа войн.
"Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника", – приводит его слова РИА "Новости".
Такой тип конфронтации, предупреждает Ильницкий, может быть губительней военных столкновений, поскольку живую силу и инфраструктуру со временем восстановить можно, а вот на эволюцию сознания повлиять в разы сложней. Последствия ментальной войны проявляются не сразу, а через поколение, "когда сделать уже что-либо будет просто невозможно", пишет URA.RU.
Способами борьбы с таким противодействием США могут стать меры по суверенизации интернета, подготовка кадров по информационному противодействию – как в силовой, так и в гражданской сферах – а также активный диалог с опорным электоратом действующей власти – консервативным большинством.

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