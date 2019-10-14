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США разрушают ООН, накапливая долги: об "ударе" ценой $1 млрд сообщили в МИД России

14 октября 2019, 05:54  •  62 • Политика
США, накапливая долги по взносам в ООН, разрушают работу структуры. На сегодня долг составляет уже $1 млрд, и это крупнейшая просрочка, заявили в МИД России.
Главным неплательщиком взносов в ООН оказались США. С таким заявлением выступили российские дипломаты, уточнив, что действия Вашингтона могут просто привести к ухудшению работы структуры - придется перейти в режим жесткой экономии уже с середины октября.
Вашингтон пытается подорвать работу ООН, считают российские дипломаты. Сообщение опубликовано на сайте МИД России.
По данным на 9 октября, о взносах за текущий год забыли более 50 государств. А долг США перед ООН превысил уже $1 миллиард, говорят в МИД России. Наряду с предвзятой политикой Вашингтона по выдаче американских виз членам делегаций такие действия (а точнее, бездействие) США выглядят как планомерная работа по подрыву всей деятельности ООН, добавляют "Утро.ру".
Решение об экономии уже принято ООН. Так, с середины октября будут проводить по два заседания в день при пересмотре трат на электричество, охрану помещений и кондиционирование. В ноябре трудности ожидаются с оплатой труда сотрудников, а также выплатами по выставленным организации счетам. Не говоря уже о закупке товаров и услуг, добавили в МИД России.

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