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США разрешили Санду шпионить: Спецслужбы Молдавии получили доступ к Viber и Whatsapp

25 марта 2021, 22:45  •  41 • Политика
США разрешили президенту Молдавии Майе Санду шпионить за гражданами. Спецслужбы республики получили от американцев доступ к частной переписке в мессенджерах Viber и Whatsapp.
Как сообщает Telegram-канал Bazar Politic, Санду лично заключила соглашение с официальными лицами США, после чего Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии получила ключи шифрования от мессенджеров.
Канал отметил, что теперь использование Viber и Whatsapp может представлять угрозу для оппозиции. Данную информацию уже подтвердил некий сотрудник департамента безопасности одного из крупных операторов связи Молдавии.
Он подтвердил, что спецслужбы могут перехватывать разговоры в приложениях Viber и Whatsapp. Они получили технические возможности в начале этого года, - говорится в сообщении.
Скриншот:Telegram/Bazar Politic
Отметим, что это уже не первый скандал, связанный с Whatsapp. Ранее сообщалось, что компания приняла решения передавать все личные данные пользователей своей материнской организации - Facebook. После этого пользователи начали массово переходить на Telegram и другие мессенджеры-аналоги.
Добавим также, что Санду, которая победила на президентских выборах в 2020 году, является откровенно прозападным политиком. По некоторым данным, её избирательную кампанию поддерживали СМИ, связанные с Соросом.

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