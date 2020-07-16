Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
Главная / Политика

США разразились новыми санкциями: Под удар попали компании и люди, "связанные" с Пригожиным

16 июля 2020, 05:00  •  52 • Политика
США ввели санкции против якобы связанных с ресторатором Пригожиным компаний и людей. "Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане", - утверждает американский Минфин.
В среду 15 июля США ввели санкции против трёх физических и пяти юридических лиц, которых считают связанными с российским ресторатором Евгением Пригожиным. Соответствующая информация была размещена на сайте американского Минфина.
Уточняется, что речь идёт о компаниях, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде. В заявлении утверждается, что эти организации помогали Пригожину уклоняться от американских санкций.
"Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане", - добавляет Минфин США.
Напомним, что США считают Евгения Пригожина руководителем как российской частной военной компании (ЧВК) "Группа Вагнера", так и так называемой "Фабрики Троллей", которая, если верить американским СМИ, сделала миллиардера Дональда Трампа президентом США. Сам ресторатор уже многократно опровергал и оспаривал обвинения, но Вашингтон продолжает гнуть свою линию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
16 июля 2020, 00:00
Власти Британии умоляют туристов вернуться и спасти экономику страны
16 июля 2020, 02:00
"Поклонская устала выполнять и слушать распоряжения": Психолог о татуировке экс-прокурора Крыма
16 июля 2020, 03:00
Протестующие в центре Москвы валяются на мокром асфальте ради фото
16 июля 2020, 00:00
Лукашенко призвал Запад не учить его демократии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на Украине
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
10 июля 2020, 22:00
После китайского разоблачения дела MH17 Нидерланды пошли на крайние меры
11 июля 2020, 13:25
"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.