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США разразились новыми санкциями: Под удар попали компании и люди, "связанные" с Пригожиным
16 июля 2020, 05:00 • 52 • Политика
США ввели санкции против якобы связанных с ресторатором Пригожиным компаний и людей. "Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане", - утверждает американский Минфин.
В среду 15 июля США ввели санкции против трёх физических и пяти юридических лиц, которых считают связанными с российским ресторатором Евгением Пригожиным. Соответствующая информация была размещена на сайте американского Минфина.
Уточняется, что речь идёт о компаниях, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде. В заявлении утверждается, что эти организации помогали Пригожину уклоняться от американских санкций.
Напомним, что США считают Евгения Пригожина руководителем как российской частной военной компании (ЧВК) "Группа Вагнера", так и так называемой "Фабрики Троллей", которая, если верить американским СМИ, сделала миллиардера Дональда Трампа президентом США. Сам ресторатор уже многократно опровергал и оспаривал обвинения, но Вашингтон продолжает гнуть свою линию.
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