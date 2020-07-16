США разразились новыми санкциями: Под удар попали компании и люди, "связанные" с Пригожиным

В среду 15 июля США ввели санкции против трёх физических и пяти юридических лиц, которых считают связанными с российским ресторатором Евгением Пригожиным. Соответствующая информация была размещена на сайте американского Минфина.

Уточняется, что речь идёт о компаниях, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде. В заявлении утверждается, что эти организации помогали Пригожину уклоняться от американских санкций.

"Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане", - добавляет Минфин США.

Напомним, что США считают Евгения Пригожина руководителем как российской частной военной компании (ЧВК) "Группа Вагнера", так и так называемой "Фабрики Троллей", которая, если верить американским СМИ, сделала миллиардера Дональда Трампа президентом США. Сам ресторатор уже многократно опровергал и оспаривал обвинения, но Вашингтон продолжает гнуть свою линию.