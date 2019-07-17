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США разработали план мести Турции за С-400: Анкару запишут во "враги Америки" и завалят санкциями
17 июля 2019, 00:09 • 18 • В мире
На фоне начала поставок в Турцию российских комплексов С-400 в Вашингтоне разрабатывают пакет ограничительных мер против Анкары в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций".
Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. По ее словам, над вариантами "ответа" Турции в настоящее время работают президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.
При этом Ортагус отметила, что пока не может точно сказать, о каких именно санкциях идет речь. "Не будут забегать вперед", - сказала она.
Принятый в 2017 году "Закон о противодействии врагам Америки посредством санкций" предусматривает ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Однако его могут применять и против третьих стран, которые ведут с ними военно-техническое сотрудничество.
В воскресенье, 14 июня, на турецкой авиабазе Мюртед приземлился пятый самолёт, который привез из России элементы С-400. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.
По словам президента Реджепа Эрдогана, эта сделка – важнейшая в истории страны. По его мнению, НАТО должен быть счастлив этому приобретению Турции, ведь страна–член альянса станет еще более сильной.
Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в позапрошлом году.
Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал. Американская сторона тут же начала требовать, чтобы Анкара отказалась от сделки. Штаты предлагали свои системы Patriot, а также пробовали надавить на Турцию, применяя угрозы и шантаж. Впрочем, Анкара не пошла на уступки..
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