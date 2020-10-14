|
США разрабатывают способ подчинить себе мир через цифровизацию
14 октября 2020, 09:20 • 94 • В мире
Глобалистская организация США "Совет по международным отношениям" (СМО) подготовила доклад, как противостоять Китаю и России в глобальном интернете. Доклад с таким названием преследует далеко идущие цели.
Автор:
Аналитическая группа Катехон
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.
По мнению авторов, чтобы противостоять китайскому и российскому видению глобального интернета, Соединённые Штаты и их союзники должны сформировать цифровую торговую зону, некий блок демократий-единомышленников, которые сотрудничают в киберпространстве, и через которую идут потоки цифровой торговли. На самом деле под предлогом обеспечения свободы и кибербезопасности в интернете США и их техногиганты продвигают свою экспансию нового типа.
Китайская модель – угроза США
"Соединённые Штаты должны перенести свои дипломатические усилия с продвижения глобального открытого интернета на сохранение открытого интернета, который соединяет цифровые экономики демократических стран", – утверждает старший научный сотрудник Уитни Шепардсон Роберт К. Кнейк в новом специальном докладе совета "Оружие цифровой торговли: создание цифровой торговой зоны для содействия свободе интернета и кибербезопасности".
"Всё больше и больше стран вовлекаются в китайскую модель контролируемых государством сетей, которые ограничивают конфиденциальность, создают потенциал для цензуры и обеспечивают основу для государства наблюдения", – объясняет Кнейк. Создавая цифровую торговую зону между демократиями, "Соединённые Штаты и их союзники могут создать убедительную альтернативу авторитарной сети", – пишет он.
Создать и обезвредить
Автор даёт ряд рекомендаций правительству США по созданию цифровой торговой зоны, в том числе:
– Создать договорную организацию для координации усилий в области кибербезопасности и правоохранительных органов: "Работая с Канадой и Мексикой, Соединённые Штаты могли бы создать такую организацию под эгидой USMCA [соглашение США – Мексика – Канада], проработать её функции, а затем попытаться привлечь к участию другие страны".
– Создать общую тарифную и санкционную политику: "Члены торговой зоны должны договориться о совместных санкциях против государств – не членов, которые укрывают киберпреступников или участвуют в запрещённой деятельности".
– Обеспечить устойчивое финансирование коллективных усилий: "Соглашение должно требовать от каждого государства-члена вносить ежегодные платежи в договорную организацию".
– Вовлекать неправительственные заинтересованные стороны: "Чтобы цифровая торговая зона достигла своих целей, необходимо будет привлечь индивидуальные и корпоративные группы пользователей, интернет-провайдеров, контент-провайдеров, производителей программного и аппаратного обеспечения, а также компании в области кибербезопасности".
– Очистить открытый интернет: "Важнейшей частью этих усилий должны стать устойчивые, скоординированные усилия по демонтажу инфраструктуры, используемой киберпреступниками".
– Составить таблицу самых сложных проблем: "Некоторые сложные вопросы в управлении интернетом вряд ли будут решены участниками торговых переговоров и должны быть вынесены на обсуждение, чтобы не допустить срыва процесса формирования торговой зоны".
Время не ждёт
"Защита открытого, совместимого, безопасного и надёжного интернета от угроз со стороны авторитарных режимов, вероятно, потребует отказа от надежды на то, что такая сеть может быть глобальной", – заключает Кнейк.
Чтобы противостоять китайскому и российскому видению глобального интернета, Соединённые Штаты и их союзники должны сформировать цифровую торговую зону. Фото:Mark Agnor / Shutterstock.com
Если эти советы будут одобрены руководством США и имплементированы во внешнюю политику, наряду с наступательным кибервозможностями, которые имеют Киберкомандование США и Агентство национальной безопасности, Вашингтон будет иметь ещё один механизм принуждения к своей политической воле и станет пытаться вмешиваться в дела других государств с дополнительными обоснованиями, ссылаясь на "интернет-свободы" и цифровую коммерцию.
Досье: СМО был создан после Парижской мирной конференции 1919 года. Деньги на его создание дали те же самые банкиры и магнаты, которые принимали участие в создании Федеральной резервной системы США – Д. П. Морган, Джон Д. Рокфеллер, Якоб Шифф, Отто Кан, Бернард Барух и т. д. Директорами этой закрытой и чрезвычайно жёсткой в плане иерархии и дисциплины в своё время были Збигнев Бжезинский, Джордж Х. У. Буш, Пол Волкер, Генри Киссинджер, Дэвид Рокфеллер, Джордж Шульц, Алан Гринспен и другие не менее значимые лица. В настоящее время в СМО входит свыше 2500 человек, которые в основном находятся в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне. Одной из главных целей СМО является продвижение идеи мирового правительства и его создание, установление Нового Мирового Порядка.
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.
94
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2020, 16:15
|
11 октября 2020, 23:35
|
13 октября 2020, 02:10
|
10 октября 2020, 02:40
|
07 октября 2020, 11:25
|
09 октября 2020, 00:05
|
09 октября 2020, 09:15