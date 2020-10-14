США разрабатывают способ подчинить себе мир через цифровизацию

Автор:

Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

По мнению авторов, чтобы противостоять китайскому и российскому видению глобального интернета, Соединённые Штаты и их союзники должны сформировать цифровую торговую зону, некий блок демократий-единомышленников, которые сотрудничают в киберпространстве, и через которую идут потоки цифровой торговли. На самом деле под предлогом обеспечения свободы и кибербезопасности в интернете США и их техногиганты продвигают свою экспансию нового типа.

Китайская модель – угроза США

"Соединённые Штаты должны перенести свои дипломатические усилия с продвижения глобального открытого интернета на сохранение открытого интернета, который соединяет цифровые экономики демократических стран", – утверждает старший научный сотрудник Уитни Шепардсон Роберт К. Кнейк в новом специальном докладе совета "Оружие цифровой торговли: создание цифровой торговой зоны для содействия свободе интернета и кибербезопасности".

Китай, Россия и другие авторитарные режимы работают над тем, чтобы ограничить то, что информация поступает в их национальные границы и выходит из них, постоянно наблюдая за пользователями интернета внутри своих сетей, – предупреждает он. – Если Соединённые Штаты не смогут выработать конкурирующее видение, то через десять лет интернет, каким мы его знаем, уже не будет узнаваемым.

"Всё больше и больше стран вовлекаются в китайскую модель контролируемых государством сетей, которые ограничивают конфиденциальность, создают потенциал для цензуры и обеспечивают основу для государства наблюдения", – объясняет Кнейк. Создавая цифровую торговую зону между демократиями, "Соединённые Штаты и их союзники могут создать убедительную альтернативу авторитарной сети", – пишет он.

Создать и обезвредить

Автор даёт ряд рекомендаций правительству США по созданию цифровой торговой зоны, в том числе:

– Создать договорную организацию для координации усилий в области кибербезопасности и правоохранительных органов: "Работая с Канадой и Мексикой, Соединённые Штаты могли бы создать такую организацию под эгидой USMCA [соглашение США – Мексика – Канада], проработать её функции, а затем попытаться привлечь к участию другие страны".

– Создать общую тарифную и санкционную политику: "Члены торговой зоны должны договориться о совместных санкциях против государств – не членов, которые укрывают киберпреступников или участвуют в запрещённой деятельности".

– Обеспечить устойчивое финансирование коллективных усилий: "Соглашение должно требовать от каждого государства-члена вносить ежегодные платежи в договорную организацию".

– Вовлекать неправительственные заинтересованные стороны: "Чтобы цифровая торговая зона достигла своих целей, необходимо будет привлечь индивидуальные и корпоративные группы пользователей, интернет-провайдеров, контент-провайдеров, производителей программного и аппаратного обеспечения, а также компании в области кибербезопасности".

– Очистить открытый интернет: "Важнейшей частью этих усилий должны стать устойчивые, скоординированные усилия по демонтажу инфраструктуры, используемой киберпреступниками".

– Составить таблицу самых сложных проблем: "Некоторые сложные вопросы в управлении интернетом вряд ли будут решены участниками торговых переговоров и должны быть вынесены на обсуждение, чтобы не допустить срыва процесса формирования торговой зоны".

Время не ждёт

У Соединённых Штатов есть короткое окно возможностей, чтобы привлечь Европу и создать конкурирующее видение, которое привлекло бы таких акторов, как Бразилия, Индия и Индонезия, которые имеют демократические традиции и опасаются китайской гегемонии в интернете, – предупреждает Кнейк. – Связывая доступ к цифровой торговой зоне с обязательствами по кибербезопасности, конфиденциальности и сотрудничеству правоохранительных органов... Соединённые Штаты и их союзники могут заставить страны выбирать между доступом к своим рынкам или жёстким контролем над интернетом по китайской модели.

"Защита открытого, совместимого, безопасного и надёжного интернета от угроз со стороны авторитарных режимов, вероятно, потребует отказа от надежды на то, что такая сеть может быть глобальной", – заключает Кнейк.

Чтобы противостоять китайскому и российскому видению глобального интернета, Соединённые Штаты и их союзники должны сформировать цифровую торговую зону. Фото:Mark Agnor / Shutterstock.com

Если эти советы будут одобрены руководством США и имплементированы во внешнюю политику, наряду с наступательным кибервозможностями, которые имеют Киберкомандование США и Агентство национальной безопасности, Вашингтон будет иметь ещё один механизм принуждения к своей политической воле и станет пытаться вмешиваться в дела других государств с дополнительными обоснованиями, ссылаясь на "интернет-свободы" и цифровую коммерцию.

Досье: СМО был создан после Парижской мирной конференции 1919 года. Деньги на его создание дали те же самые банкиры и магнаты, которые принимали участие в создании Федеральной резервной системы США – Д. П. Морган, Джон Д. Рокфеллер, Якоб Шифф, Отто Кан, Бернард Барух и т. д. Директорами этой закрытой и чрезвычайно жёсткой в плане иерархии и дисциплины в своё время были Збигнев Бжезинский, Джордж Х. У. Буш, Пол Волкер, Генри Киссинджер, Дэвид Рокфеллер, Джордж Шульц, Алан Гринспен и другие не менее значимые лица. В настоящее время в СМО входит свыше 2500 человек, которые в основном находятся в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне. Одной из главных целей СМО является продвижение идеи мирового правительства и его создание, установление Нового Мирового Порядка.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.