|
США разрабатывают нового убийцу для уничтожения русских ЗРПК
16 марта 2021, 07:45 • 81 • В мире
Новое оружие разрабатывают в Соединённых Штатах. Создатели планируют получить 20-миллиметровую пушку, которая, по их мнению, станет "убийцей" зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Американцы разрабатывают новое оружие, которое, по их мнению, сможет ликвидировать русские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1". 20-миллиметровая пушка создаётся в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).
В статье, опубликованной на страницах журнала Popular Mechanics, отмечается, что в дальнейшем этими пушками-"убийцами" снабдят американские армейские вертолёты FARA. На пушки, которые получили название Sky Viper, американцы возлагают большие надежды, полагая, что вертолётам удастся проникать в тыл противника и поражать цели врагов.
В статье отмечается, что в основу нового оружия легли 30-миллиметровые пушки M230 ударных вертолётов AH-64 Apache.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 марта 2021, 10:15
|
15 марта 2021, 00:35
|
13 марта 2021, 09:10
|
09 марта 2021, 15:20
|
11 марта 2021, 07:40
|
10 марта 2021, 14:15
|
13 марта 2021, 09:10