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США разрабатывают нового убийцу для уничтожения русских ЗРПК

16 марта 2021, 07:45  •  81 • В мире
Новое оружие разрабатывают в Соединённых Штатах. Создатели планируют получить 20-миллиметровую пушку, которая, по их мнению, станет "убийцей" зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Американцы разрабатывают новое оружие, которое, по их мнению, сможет ликвидировать русские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1". 20-миллиметровая пушка создаётся в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).
В статье, опубликованной на страницах журнала Popular Mechanics, отмечается, что в дальнейшем этими пушками-"убийцами" снабдят американские армейские вертолёты FARA. На пушки, которые получили название Sky Viper, американцы возлагают большие надежды, полагая, что вертолётам удастся проникать в тыл противника и поражать цели врагов.
В статье отмечается, что в основу нового оружия легли 30-миллиметровые пушки M230 ударных вертолётов AH-64 Apache.

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