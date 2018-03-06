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США размышляют над новым ударом по Сирии

06 марта 2018, 18:39  •  78 • Политика
Пока что американский президент приказал продолжать следить за ситуацией.
Администрация президента США Дональда Трампа размышляет над началом новых военных действий против вооруженных сил, подчиненных президенту Башару Асаду, в Сирии. Об этом сообщает The Washington Post.
Обсуждение этого вопроса вызвано якобы имеющейся у Вашингтона информацией о том, что Дамаск продолжает применять против "мирных граждан" химическое оружие. По данным газеты, в текущем году хлорин и другие химические вещества были использованы не менее чем семь раз.
Трамп обсудил с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом возможные действия. Пока что президент США не одобрил военных действий, правительству приказано продолжать следить за ситуацией.

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