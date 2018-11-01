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США разместят на границе с Мексикой такую же армию, как в Афганистане

01 ноября 2018, 18:24  •  73 • В мире
Дональд Трамп объявил, что южную границу США закроют от «караванов» мигрантов 15 тысяч военнослужащих, отправляемых на помощь пограничникам
Автор:
Латышев Сергей
Вначале на южные границы США, чтобы закрыть их от вторжения «армий беженцев» из глубин Центральной Америки, президент Дональд Трамп планировал отправить на помощь пограничникам несколько тысяч, потом — 5,2 тысячи военнослужащих, затем — 7 тысяч, теперь речь уже идет о 15 тысячах кадровых американских военных. Ставки растут. По мере того, как приближаются промежуточные выборы в США, которые состоятся 6 ноября, в «банановых республиках» Центральной Америки глобалисты формируют новые «караваны». И их не перестанут формировать даже после того, как эти выборы завершатся. Потому что цель этих грандиозных логистических усилий шире, чем лишь загнать Трампа в угол, чтобы он проявил себя по отношению к «армиям вторжения» либо слабаком, либо мясником, о чем много писал Царьград. Есть и более глобальная цель: подготовить почву для принятия максимально большим числом стран на межправительственной конференции 10-11 декабря в Марракеше (Марокко) Всемирного пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции.
Как в Афганистане
Цифра в 15 тысяч военнослужащих на южных границах страны, которую озвучил Трамп, — знаковая. Именно столько регулярных войск США имеют сейчас в Афганистане, пока даже чуть меньше. Даже если президент США тут несколько загнул, завысил цифры. Потому что глава Северного командования США генерал Терренс О'Шонесси был искренне удивлен, когда услышал их в заявлении Трампа в Белом доме: «У нас есть около 5 тысяч — мы отправим всего 10-15 тысяч военнослужащих, помимо пограничного патруля, иммиграционной и таможенной полиции и всех остальных на границе. Никто не пройдет».
Президент Дональд Трамп обещает разместить на южных границах США такую же по численности армию, как в Афганистане. Фото: www.globallookpress.com
Честно говоря, я даже не знаю, откуда это взялось, — прокомментировал генерал слова своего Верховного главнокомандующего. — Это не соответствует тому, что мы планировали.

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