Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ахметов объявил войну Путину
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Главная / Политика

США размещают ракеты возле захваченного месторождения в Сирии и строят военную базу

25 февраля 2021, 15:00  •  151 • Политика
Военные США размещают ракеты средней и меньшей дальности возле захваченного нефтяного месторождения в Сирии, а также активно строят взлётную полосу и военную базу. Все это может свидетельствовать о готовящемся военном развёртывании в арабской республике.
Об этом в четверг сообщил военный корреспондент Олег Блохин в Telegram. По его словам, ракеты стали появляться в районе нефтяного поля Эльт-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.
Скриншот:Telegram/Oleg Blokhin
Отметим, что ракеты средней и меньшей дальности запрещены ДРСМД, однако США в годы правления президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из данного договора. Ранее уже сообщалось, что американские военные строят военный аэродром в Сирии. Судя по протяжённости взлётно-посадочной полосы, он сможет принимать тяжёлые военные транспортники с людьми и техникой, а также стратегические бомбардировщики.
Напомним, что США находятся в Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни разрешения официального Дамаска на военное присутствие, ни мандата Совбеза ООН. Вашингтон объясняет свой военный контингент необходимостью защищать сирийские нефтяные поля от террористов, однако, по словам президента САР Башара Асада, американские военные вместе с курдами сами захватили месторождения. Они незаконно добывают сирийскую нефть и контрабандой вывозят её за рубеж.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существование США
25 февраля 2021, 07:40
Это глубже Украины и Сирии: Пушков назвал главную причину противостояния Запада и России
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
25 февраля 2021, 11:20
Совершившему "страшное преступление" эксперту грозит 15 лет украинской тюрьмы
25 февраля 2021, 11:20
Турция саботировала, но... ВКС России выбили террористов с юго-запада Идлиба
25 февраля 2021, 11:20
В Киеве придумали изощренное наказание за признание российского Крыма
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
18 февраля 2021, 20:45
Сенатор объяснил отказ перекрывать газ Украине в ответ на водную блокаду Крыма
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.