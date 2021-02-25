США размещают ракеты возле захваченного месторождения в Сирии и строят военную базу

Военные США размещают ракеты средней и меньшей дальности возле захваченного нефтяного месторождения в Сирии, а также активно строят взлётную полосу и военную базу. Все это может свидетельствовать о готовящемся военном развёртывании в арабской республике.

Об этом в четверг сообщил военный корреспондент Олег Блохин в Telegram. По его словам, ракеты стали появляться в районе нефтяного поля Эльт-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Скриншот:Telegram/Oleg Blokhin

Отметим, что ракеты средней и меньшей дальности запрещены ДРСМД, однако США в годы правления президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из данного договора. Ранее уже сообщалось, что американские военные строят военный аэродром в Сирии. Судя по протяжённости взлётно-посадочной полосы, он сможет принимать тяжёлые военные транспортники с людьми и техникой, а также стратегические бомбардировщики.

Напомним, что США находятся в Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни разрешения официального Дамаска на военное присутствие, ни мандата Совбеза ООН. Вашингтон объясняет свой военный контингент необходимостью защищать сирийские нефтяные поля от террористов, однако, по словам президента САР Башара Асада, американские военные вместе с курдами сами захватили месторождения. Они незаконно добывают сирийскую нефть и контрабандой вывозят её за рубеж.