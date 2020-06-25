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США раздвигают рамки милитаризации космоса

25 июня 2020, 19:00  •  9 • Война
Пентагон рассматривает космическое пространство как область боевых действий
19 июня была обнародована рассекреченная часть новой космической стратегии Пентагона, в которой заявляется, что США рассматривают эту среду как область боевых действий. Открытый документ по объёму невелик, но в нём показана позиция американских военных в отношении космоса – достигнуть и и удержать в космической среде военное превосходство США. Такая позиция объясняется угрозой со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Подготовка американского общественного мнения к милитаризации велась не один год. В 2017 г. комитет по разведке Сената США рассматривал специальный доклад, в котором говорилось, что Россия и Китай, стремясь лишить США военного преимущества, будут применять «полный спектр» возможностей для противоборства в космосе.
Та же тема поднималась в статье Forbes, опубликованной в июле 2019 г., где говорилось о возможности кибертак России и Китая на американские военные спутники. Отмечалось, что «электронная война на европейской части России и Ближнем Востоке, а также наступательные кибероперации на территории Китая стали реальностью гибридной войны текущих дней». Авторы статьи ссылались на доклад Консультационного комитета по космическим информационным системам, опубликованный в 2015 г.
В новой стратегии Пентагона утверждается, что околоземное пространство не является убежищем от нападения, а космические системы – это потенциальные цели на всех уровнях конфликта. Пентагон заявляет: «Китай и Россия представляют наибольшую стратегическую угрозу из-за проводимых ими разработок, тестирования и внедрения возможностей противодействия в космосе. Китай и Россия рассматривают свое космическое оружие как средство снижения военной эффективности США и союзников, что бросает вызов свободе наших [американских] действий в космосе».
Стратегия Пентагона предусматривает поэтапное проведение мероприятий по четырём направлениям: 1) создание комплексного военного преимущества в космосе; 2) интеграция космоса в национальные и совместные операции; 3) формирование стратегической среды; 4) сотрудничество с союзниками, партнёрами, промышленностью и другими государственными ведомствами и агентствами США.
Утверждается, что ранее система обороны США в космосе строилась без учёта текущей обстановки. А сегодня интересы Америки в околоземном пространстве достигли того уровня, что её национальная безопасность нуждается в беспрепятственном доступе к космосу.
В марте 2018 г. президент Дональд Трамп высказал идею создания космических войск и заявил, что «космос является зоной вооруженной борьбы так же, как суша, море и воздушное пространство». Трамп подчеркнул , что «в военных операциях космос – не просто место, из которого мы поддерживаем боевые действия в других областях, а сама область военных действий».
Расходы на создание новых космических сил в следующие пять лет составят в Соединённых Штатах 13 млрд. долл. Если до 2020 г. военная активность США в космосе обеспечивали военно-воздушные силы, но теперь функции разделены. По имеющимся данным, персонал американских космических войск составит 13 тысяч человек.
В начале сего года Агентство космического развития США (Space Development Agency), созданное в марте 2019 г., объявило о семи направлениях своей работы, названных созвездиями:
– транспортировка; обеспечение надёжной связи между силами США по всему миру;
– боевое управление; обеспечение командования и контроля;
– обнаружение ракет противника, в том числе сверхзвуковых;
– слежение за наземными пусковыми установками противника и другими мобильными целями;
– навигация;
– сдерживание враждебных действий в глубоком космосе от геосинхронной орбиты Земли до Луны;
– подключение наземных систем, в том числе пусковых установок.
Работа во всех этих «созвездиях» должна начаться не позднее конца 2020 года.
Пентагон планирует создать большое количество новых спутников, экономичных по затратам (примерно 10 млн. долл. за штуку) и лёгких по весу (несколько сот килограммов). Предполагается создавать один спутник в неделю; при таких темпах новая американская орбитальная группировка должна появиться к 2022 г., а обновление спутников происходить каждые два года.
Американский ВПК с готовностью откликнулся на новую космическую стратегию Пентагона. Вице-президент по космосу, кибероперациям и разведке компании Raytheon Джил Клингер считает, что «космическое сообщество США должно осознать необходимость полного вовлечения всех космических сил в войну».
Новые американские космические силы с января 2020 г. приступили к созданию арсенала из 48 наземных систем для временного подавления сигналов российских или китайских спутников связи в первые часы потенциального военного конфликта. Строительство и введение в эксплуатацию этих систем запланировано на следующие семь лет. Первая система, созданная компанией L3Harris Technologies Inc., была объявлена работающей в марте 2020 года; космические войска подписали договор на поставку 16 этих комплексов. Одновременно разрабатывается новая система такого рода, известная как Meadowland, более лёгкая, способная добавлять обновлённое программное обеспечение и подавлять большее количество частот.
Хотя Россия неоднократно предлагала Соединённым Штатам подписать соглашение о запрете использования оружия в космосе, те, кто рассуждает в Америке о возможном военном конфликте в космическом пространстве, об этих предложениях молчат.
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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