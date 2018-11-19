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«США разбрасываются санкциями направо и налево»: в Кремле указали на опасность американских рестрикций

19 ноября 2018, 15:24  •  71 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о главной опасности, которая есть у американских санкций в отношении зарубежных компаний и даже физлиц. Все они, по словам представителя Кремля, рискуют оказаться под санкциями в любой момент, которыми «США разбрасываются направо и налево».
В Кремле, отвечая на вопросы СМИ о возможных американских санкциях против строительства «Турецкого потока», пояснили, что угроза оказаться в черном списке Минюста США сегодня есть у любого, будь то человек, компания или проект. И причиной тому, как ведет себя Вашингтон, вводя очередные рестрикции.
При этом саму «траекторию» разбрасывания санкциями в Кремле считают «абсолютно непредсказуемой и неаргументированной».
«В современном мире у каждого юридического и физического лица и у любого проекта есть опасность на следующее утро попасть под эти рестрикции, - отметил Песков. - От этого никто не застрахован, и процесс развивается по абсолютно непредсказуемой и неаргументированной траектории».

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