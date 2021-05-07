США растят в России антикитайскую пятую колонну • 59 • Аналитика © AP Photo / Andrew Harnik Америке будет предельно сложно (читай — невозможно) добиться чего-либо от России, пока она состоит в связке с Китаем, и так же невозможно сломать Китай, пока он находится в альянсе с Россией, а значит, надо найти способы растащить Москву и Пекин в стороны: такова ключевая мысль статьи в ведущем американском журнале Foreign Affairs. Польза от публикации громадная хотя бы благодаря эффектности ее формулировок. Например, вот этой: Россия и Китай "выстроили технологическое сотрудничество, которое в итоге позволит им создавать вдвоем инновации быстрее, чем США будут делать это в одиночку". Или так: "Совпадение интересов и взаимодополняемость возможностей, военных и иных, делает их совместный вызов американской мощи больше, чем простая сумма двух их потенциалов". Наконец, любая попытка воздействия на Россию или Китай "теперь должна брать в расчет углубляющееся партнерство двух стран". То есть хочешь ввести какие-то санкции и прочую дрянь против одного партнера — задумайся, как эту ситуацию использует другой. Тебе может это не понравиться. Острота американской ситуации понятна — как и атмосфера недавней встречи министров иностранных дел стран G7 в Великобритании, где обсуждалось, что коллективному Западу делать с Россией и Китаем, Китаем и Россией. США в одиночку, попросту говоря, слабее этой пары. Соответственно, очевидна и стоящая в связи с этим перед Штатами задача — придумать что-то, способное сломать наше партнерство. Но вот тут начинаются странности. Упомянутая американская статья почти не заикается насчет того, как оттащить Китай от России. Она по большей части о том, как ослабить Россию изнутри, укрепив у нас силы, не знающие — а поэтому не любящие Китай. Здесь, конечно, есть свои объяснения. Курт Кэмпбелл, неизменный "главный по Азии" у демократов (сейчас занят этими вопросами в Совете по нацбезопасности у Джо Байдена), выступал недавно на конференции, организованной британской Financial Times. Он сообщил там, что идет тотальный пересмотр китайской политики США. Не исключено даже, что будет признана бесполезность попыток создания некоего антикитайского альянса в Азии. В общем, ничего пока не ясно — и поэтому, говорит Кэмпбелл, личная встреча Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина еще даже не на горизонте. А вот с Россией такая встреча уже завиднелась, и вы можете прочитать массу подсказок Байдену в американских СМИ: для России отход от ее альянса с Китаем должен иметь какой-то смысл, то есть надо предложить Москве за эту процедуру пару залежавшихся пряников вместо тупых и бесконечных санкций. Например, увязать соглашения по стратегической стабильности с "изменой Китаю" (как будто такие соглашения нужны только России). Так что статья, с которой мы начали, — часть большого, глобального разговора. Признаем, не самая умная часть, потому что идея запугать Россию Китаем — это провалившееся старье из 90-х годов. Собственно, российско-китайское партнерство, начавшее неторопливо, но фундаментально выстраиваться тогда же, в конце 90-х, — хороший ответ на запугивания. Но кто сказал, что не надо пришпоривать дохлую лошадь? Два автора статьи (оба из Джорджтаунского университета, к звездам политологии не относятся) считают, что и дохлые лошади оживают. Надо вбивать "маленькие клинья" между Москвой и Пекином, создающие между партнерами "трения и недоверие", говорят они, причем проявить терпение, делая это из расчета на приход в долгосрочной перспективе нового поколения российского руководства. Конкретно так: "Некоторые эксперты и российские элиты обеспокоены растущим российским подчинением Пекину. <…> США должны стараться поднимать среди российского народа и правящей элиты такие вопросы: а мудр ли нынешний подход (к Китаю)? — в расчете на то, что будущие лидеры проложат более нейтральный курс". Итак, для сохранения хоть какого-то мирового лидерства США (то есть господства и над Россией тоже) надо надеяться, что в России постепенно вырастет пятая колонна, сеющая раздоры с Китаем. Причем раздоры могут быть какие угодно, любая тема пригодится. Так ведь мы эту деятельность по посадке саженцев и без американцев видим. Постоянно в самых разных дискуссиях выявляется разница между экспертами, говорящими на китайском и постоянно посещающими эту страну, и "экспертами", Китая не знающими, но регулярно объясняющими нам что угодно — от "столкновения интересов" двух стран в любой точке земного шара до страшилок о том, как интернет-реваншисты из Китая считают нас агрессивным медведем, откусившим у них Сибирь. Маленькая тонкость: тем, кто "вбивал клинья" в 90-х, сейчас довольно много лет. Сегодня речь идет о взращивании новой команды их наследников. И да — часть нашей внутренней политики должна состоять в том, чтобы внимательно присматриваться к тому, кто внутри России что говорит о Китае и на основе каких знаний и фактов это делает. И отслеживать не только это, а и, представьте себе, кино, литературу и прочее: на каком уровне компетентности и зловредности они рассказывают нам о нашем соседе. История с антикитайской пятой колонной недавно фигурировала на заседании одного из закрытых московских политических клубов, где экспертов впрямую не принято цитировать. А вот без ссылки на источник — можно. Цитируем: представить Китай ненадежным партнером и помешать дальнейшему движению Москвы и Пекина к военно-политическому союзу — это задача, поставленная экспертами "неоконов" (в США). К сожалению, у них в России есть вольные и невольные помощники. Неприятие сближения проявляют целые поколения экспертов двух стран, учившихся по программам американских университетов, получавших гранты от "мозговых центров" Запада. А в завершение разговора — насчет поколений российских элит и руководства: в нынешнем поколении очень много романтиков. Некоторые до сих пор помнят обиду на Запад за 90-е и прочие годы, другие до сих пор верят, что Китай нам и мы Китаю обязаны всегда и во всем бескорыстно помогать. А вот следующее поколение несколько жестче как по отношению к Западу, так и к Востоку. Это поколение вовсе не считает, что китайцы нам обязаны давать все бескорыстно и даром, и как должное воспринимают их умение жестко торговаться и постоянно помнить, что они уже давно великая держава, а не "младший брат". Да и у нас в этом альянсе есть свои расчеты, не обязательно романтические. И если российско-китайское партнерство все крепче, то это оттого, что совпадают и в обозримом будущем будут совпадать вполне реальные интересы двух стран и народов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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