США расторгли отношения с Канадой. Все из-за трубы • 341 • Аналитика © AP Photo / Nati Harnik Как сообщило американское издание NBC News со ссылкой на администрацию канадского штата Альберта, компания TC Energy официально заявила о сворачивании проекта строительства нефтепровода Keystone XL. Решение последовало после недавнего отзыва президентом Байденом разрешения на строительство транспортной магистрали. Таким бесславным образом завершился проект длиной в двенадцать лет и стоимостью девять миллиардов долларов. Новость, которая, казалось бы, является сугубо внутренней, тем не менее максимально наглядно демонстрирует общеполитический и экономический курс, на который встали Соединенные Штаты. Не успели прийти в себя американские угольщики, как к ним присоединились и нефтяники. Дело в том, что проект Keystone XL был критически важен для сохранения текущей динамики развития нефтегазовой отрасли США и обещал не только дать тысячи новых рабочих мест в период максимальной со времен Великой депрессии безработицы, но и вывести Соединенные Штаты из донельзя глупой ситуации, в которую страну завели ее руководители, рассорившись с ключевыми импортерами нефти. Впрочем, обо всем по порядку. Впервые в новейшей истории США и Канада, стратегические союзники, заговорили о необходимости поставок канадской нефти на нефтеперерабатывающие заводы штатов Среднего Запада в конце нулевых. Именно тогда разработали, согласовали и реализовали первоначальный проект, включающий строительство трех ниток нефтепровода. Уже к 2013 году были построены первые две магистрали суммарной мощностью 590 тысяч баррелей в сутки, а еще через три года завершена третья нитка. Поскольку первые две показали свою надежность и несомненную финансовую выгоду, мощность третьей повысили до семисот тысяч баррелей. Как несложно подсчитать, ежесуточно из Канады на НПЗ Среднего Запада перекачивалось более миллиона двухсот тысяч баррелей заветной черной жижи. Для понимания масштабов добавим, что на базе этих поставок американские НПЗ производили каждый десятый галлон бензина в стране. На волне успеха стороны еще в 2012 году разработали проект четвертой магистрали, которая и получила название Keystone XL. Были учтены все недостатки прошлых этапов. Например, предыдущая трасса представляла собой перевернутую букву "Г" и шла вначале на восток через три канадских штата, затем поворачивала строго на юг, проходя через Северную и Южную Дакоту, и завершала свой путь в Небраске. В Keystone XL нефтяники предлагали срезать угол по карте, сократив маршрут (а значит, и стоимость) транспортировки, проведя нефтепровод напрямую из канадской Альберты по диагонали через Монтану в Небраску. Протяженность нитки сокращалась практически вдвое, а американские нефтепереработчики получили бы дополнительные объемы сырья и вышли бы из кризиса. Последний возник как результат внешней политики Вашингтона, именно он дал старт строительству первых трех веток Keystone. США начали пачками накладывать санкции на Венесуэлу и Иран, откуда в страну импортировалась тяжелая битуминозная нефть, на которую и были технологически настроены американские производители топлива. Как только у персов и потомков Симона Боливара начались проблемы с американской демократией, у последней возникли проблемы с поставками сырья, частично компенсировать которые могла схожая по химическому составу нефть из дружественной Канады. Keystone XL позволил бы не только загрузить производственные мощности и дать работу жителям весьма депрессивной Монтаны, но и повысил бы перевалку вторичных нефтепродуктов в конечных точках — портах Порт-Артура и Хьюстона. Но в этот самый период президентом США стал демократ Обама, который очень любил и всячески продвигал альтернативную энергетику. С самого начала проект сопровождался яростным противодействием всевозможных "зеленых" и "активистов", которым симпатизировала Хиллари Клинтон, тогдашний госсекретарь. При ее активном участии Барак Обама зимой 2012 года запретил строительство, мотивируя это защитой экологии. TC Energy (тогда она носила название TransCanada) получила независимое заключение о полном соответствии всем требованиям экологичности, плюс в дело включились правительства заинтересованных штатов. Например, тогдашний губернатор Небраски Дейв Хейнеман (Dave Heineman) своим решением разрешил строительство и отправил запрос в Госдепартамент с требованием не препятствовать жизненно важному для региона проекту. Правительство всячески затягивало дело, и к 2014 году проект подорожал с 5,4 миллиарда до восьми миллиардов долларов. Зимой 2015-го сенат разрешил прокладку труб, но Обама тут же наложил на решение вето. Через год к власти пришел Дональд Трамп, который сделал открытую ставку на углеводороды, и во время его правления США впервые в своей истории превратились из вечного импортера в поставщика нефти и газа. Неудивительно, что 46-й президент США вновь разрешил укладку труб Keystone XL. "Зеленые" попытались через суд затормозить проект, но правительство выдало официальное заключение о том, что работающий нефтепровод производит в несколько раз меньше парниковых газов, чем перевозка нефтепродуктов по железной дороге. Весной прошлого года правительство Альберты выделило TC Energy полуторамиллиардный транш, а еще на шесть миллиардов выдало государственную гарантию. Строительство началось. Правда, оно тут же столкнулось с невероятным противодействием со стороны демократов и их электоральной базы. Избирательная программа Джо Байдена строилась на поддержке альтернативной энергетики, запрете Keystone, и максимальную помощь ему в этом оказывали узнаваемые личности. Так, в частности, против злополучного нефтепровода активно выступали такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, певица Шер, Джейн Фонда, Роберт Дауни — младший и многие другие. Вступив в должность, Байден выполнил свое обещание и отозвал разрешение на строительство. В своем заявлении по данному факту премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада очень разочарована. Его поддержал руководитель штата Альберта Джейсон Кенни (Jason Kenney), который добавил, что страна, проводившая адресные инвестиции во взаимовыгодный проект, в лице TC Energy понесла убытки в размере почти 1,8 миллиарда долларов. Не будет нового нефтепровода — не будет новых рабочих мест, не будет увеличения взаимной торговли и бюджетных отчислений. Мы позволили себе столь детально рассмотреть американо-канадский проект по нескольким причинам. Во-первых, на днях на Дальнем Востоке был запущен не имеющий в нашей истории аналогов Амурский газоперерабатывающий завод. Гигантское предприятие, которое позволит уйти от продажи энергетического сырья и перейти к продаже вторпродуктов с высокой добавленной стоимостью. Первая свая будущего комбината забита в 2015 году, а уже сегодня на востоке нашей страны развернуто сложное современное производство. И никакие политические дрязги, партийная борьба и манипуляции "экологической мафии" не смогли этому помешать. В реализации проекта принимали участие сотни смежных предприятий, а количество персонала непосредственно на месте строительства превышало двадцать тысяч. В дальнейшем на Амурском ГПЗ будет работать свыше двух с половиной тысяч человек, которые будут там жить, покупать жилье, растить детей, государство будет строить дороги, школы и детские сады, а в бюджет региона пойдут деньги. Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон Во-вторых, Россия выбрала свой путь. Наша страна не бросается из одной крайности в другую. Мы делаем ставку на традиционную энергетику, развитие региональной и трансграничной инфраструктуры, что выгодно всем, включая наших соседей. Россия нитями нефте- и газопроводов, проводами ЛЭП "сшивает" себя с миром, обеспечивая партнеров необходимыми ресурсами. При этом обеспечены заказами отечественные производители — от бетона и арматуры до труб и вагонов, бюджетные деньги расходуются на реализацию стратегических и региональных проектов, оседая в конечном итоге в кошельках граждан. Не забыты при этом и возобновляемые источники. Россия готовится производить и поставлять водород, использовать метан угольных пластов, растет количество ветряных, солнечных и гидроаккумуляторных станций. Новые источники энергии однажды придут на смену традиционным, а сейчас нам важно обеспечить стабильное развитие и рост. У России свой, особый путь, и пока он доказывает свою правоту. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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