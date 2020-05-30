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США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму - Ткачёв

30 мая 2020, 08:55  •  40 • Политика
Военные США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму, считает главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв. "Да Украину с самого первого дня всей этой майданной свистопляски предупреждали, что в конечном итоге она станет полигоном для войны", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева.
США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму. Так прокомментировал полёт американских стратегических бомбардировщиков B-1B над Чёрным и Балтийским морями в сопровождении украинских истребителей главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв.
Он добавляет, что соответствующий вывод наверняка сделал не только он, но военные эксперты России. А это означает, что в случае конфликта между Вашингтоном и Москвой Украина автоматически станет одной из приоритетных целей.
"То есть, если что (а вероятность этого "если что" с учётом последних новинок в политике США быстро растёт), граждане Украины примут участие почти в полном объёме", - пишет Юрий Ткачёв.
"Чёрт возьми! Да Украину с самого первого дня всей этой майданной свистопляски предупреждали, что в конечном итоге она станет полигоном для войны. Но она не верила и талдычила про ЕС, НАТО, кружевные труселя и "весь мир с нами". Впрочем, они и сейчас не понимают, во что вляпались", - добавляет журналистка и блогер Юлия Витязева.
Напомним, что речь идёт об инциденте в небе над Чёрным и Балтийским морями. Российские истребители встретили и отогнали от границ России два американских стратегических бомбардировщика B-1B. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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