США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму - Ткачёв

США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму. Так прокомментировал полёт американских стратегических бомбардировщиков B-1B над Чёрным и Балтийским морями в сопровождении украинских истребителей главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв.

Он добавляет, что соответствующий вывод наверняка сделал не только он, но военные эксперты России. А это означает, что в случае конфликта между Вашингтоном и Москвой Украина автоматически станет одной из приоритетных целей.

"То есть, если что (а вероятность этого "если что" с учётом последних новинок в политике США быстро растёт), граждане Украины примут участие почти в полном объёме", - пишет Юрий Ткачёв. "Чёрт возьми! Да Украину с самого первого дня всей этой майданной свистопляски предупреждали, что в конечном итоге она станет полигоном для войны. Но она не верила и талдычила про ЕС, НАТО, кружевные труселя и "весь мир с нами". Впрочем, они и сейчас не понимают, во что вляпались", - добавляет журналистка и блогер Юлия Витязева.

Напомним, что речь идёт об инциденте в небе над Чёрным и Балтийским морями. Российские истребители встретили и отогнали от границ России два американских стратегических бомбардировщика B-1B. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva