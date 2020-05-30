|
США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму - Ткачёв
30 мая 2020, 08:55 • 40 • Политика
Военные США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму, считает главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв. "Да Украину с самого первого дня всей этой майданной свистопляски предупреждали, что в конечном итоге она станет полигоном для войны", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева.
США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму. Так прокомментировал полёт американских стратегических бомбардировщиков B-1B над Чёрным и Балтийским морями в сопровождении украинских истребителей главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв.
Он добавляет, что соответствующий вывод наверняка сделал не только он, но военные эксперты России. А это означает, что в случае конфликта между Вашингтоном и Москвой Украина автоматически станет одной из приоритетных целей.
Напомним, что речь идёт об инциденте в небе над Чёрным и Балтийским морями. Российские истребители встретили и отогнали от границ России два американских стратегических бомбардировщика B-1B. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2020, 01:55
|
25 мая 2020, 23:55
|
27 мая 2020, 03:55
|
23 мая 2020, 10:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
24 мая 2020, 21:55
|
24 мая 2020, 19:55