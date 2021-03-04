США рассказали об основных противниках. Россия и Китай - вот главная угроза

Россию и Китай назвали главной угрозой в переходных положениях стратегии нацбезопасности Соединённых Штатов. Обе страны в Белом доме считают основными противниками.

В США уверены, что Россия и Китай составляют главную угрозу. Об этом говорится в переходном положении стратегии национальной безопасности, причём Пекин признан основным потенциальным противником Вашингтона.

Как отмечается в положениях стратегии, которые распространил Белый дом, Москва, как и прежде, намеревается расширять своё глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене. Что же касается КНР, отмечается в документе, то эта страна становится всё более уверенной в себе, поэтому, как пишет "РИА Новости", Вашингтон считает Пекин единственным конкурентом, способности которого не имеют границ.

Вашингтон заявил, что готов к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, что, по мнению экспертов, поможет восстановить стабильность и соблюдение договора по контролю над вооружениями.