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США рассказали об основных противниках. Россия и Китай - вот главная угроза

04 марта 2021, 02:25  •  116 • Политика
Россию и Китай назвали главной угрозой в переходных положениях стратегии нацбезопасности Соединённых Штатов. Обе страны в Белом доме считают основными противниками.
В США уверены, что Россия и Китай составляют главную угрозу. Об этом говорится в переходном положении стратегии национальной безопасности, причём Пекин признан основным потенциальным противником Вашингтона.
Как отмечается в положениях стратегии, которые распространил Белый дом, Москва, как и прежде, намеревается расширять своё глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене. Что же касается КНР, отмечается в документе, то эта страна становится всё более уверенной в себе, поэтому, как пишет "РИА Новости", Вашингтон считает Пекин единственным конкурентом, способности которого не имеют границ.
Вашингтон заявил, что готов к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, что, по мнению экспертов, поможет восстановить стабильность и соблюдение договора по контролю над вооружениями.

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