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США расправились с афганцем после многолетнего сотрудничества. Младший брат рассказал о трагедии
01 сентября 2021, 07:35 • 126 • Политика
Американские военные фактически расправились с афганским военным Насером Неджраби после того, как он не один год сотрудничал с представителями Вашингтона. Младший брат погибшего рассказал о том, как произошла трагедия.
По словам мужчины, его старший брат, 29-летний Неджраби, около десяти лет служил в армии, а также работал с Силами специального назначения США. Он нёс службу в Кандагаре и приехал в Кабул за три дня до того, как туда вошли талибы*. Неджраби опасался полного захвата Кабула боевиками и собирался уехать в США. Даже начал оформлять для этого документы.
Когда в минувшее воскресенье США нанесли авиаудар по Кабулу, Неджраби был во дворе дома своего дяди. Вместе с ним в тот момент находились восемь его двоюродных братьев и сестёр. Возраст детей был от двух до 18 лет. Во время удара погибли все - и сам военный, и все дети, которые с ним находились.
По мнению младшего брата погибшего, США потерпели поражение и в политике, и в войне.
"Теперь они убивают невинных жителей", - сказал он в комментарии РИА Новости.
* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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