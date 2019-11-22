США расписались в бессилии? Помпео попросил протестующих Ирана самих слать фото и видео с бунта

У себя на странице в соцсетях, в том числе и в Twitter, госсекретарь США Майк Помпео напрямую обратился к протестующим в Иране. В частности, он на фарси попросил присылать фото, видео и иную информацию с бунта против действующего режима.

"США разоблачат и санкционируют злоупотребления", - пообещал Помпео.

Под постом скопились сотни комментариев, часть из которых содержала видео и фото с протестов, на которых были видны раненые люди. Только многие пользователи считают, что Штаты в очередной раз просто решили воспользоваться чужими руками для вмешательства в дела суверенного государства. Некоторые так и вовсе заподозрили американцев в бессилии против Тегерана, отметив, что санкции, введённые ранее против Ирана, не особо помогают.

"Вмешательство в дела другой страны, как обычно. Просто прекратите", - обратилась к Помпео @ChristineAno.

"Всё ещё отчаянно нуждаетесь в этой войне с Ираном, а?" - поинтересовался @barr_chicken.

"Вы всегда будете предавать людей на Ближнем Востоке, нам не нужно ваше лицемерие", - жёстко отвечает госсекретарю @HajSoz.

В российском сегменте Сети тоже разоблачили Помпео, выразив солидарность с американцами, высказавшимися о вмешательстве США в дела Ирана.

"Для вмешательства во внутренние дела другого государства? Само собой! Фото и видео будут использованы как предлог для введения санкций. Якобы "за нарушения прав человека".