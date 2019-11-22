|
США расписались в бессилии? Помпео попросил протестующих Ирана самих слать фото и видео с бунта
22 ноября 2019, 18:24 • 46 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети обратился к протестующим Ирана с просьбой присылать фото и видео с бунта против режима. "США разоблачат и санкционируют злоупотребления", - написал дипломат в Сети. Пользователи предположили, что это только повод для вмешательства в дела другой страны, но просьбе удивились, заподозрив Америку в бессилии.
У себя на странице в соцсетях, в том числе и в Twitter, госсекретарь США Майк Помпео напрямую обратился к протестующим в Иране. В частности, он на фарси попросил присылать фото, видео и иную информацию с бунта против действующего режима.
"США разоблачат и санкционируют злоупотребления", - пообещал Помпео.
Под постом скопились сотни комментариев, часть из которых содержала видео и фото с протестов, на которых были видны раненые люди. Только многие пользователи считают, что Штаты в очередной раз просто решили воспользоваться чужими руками для вмешательства в дела суверенного государства. Некоторые так и вовсе заподозрили американцев в бессилии против Тегерана, отметив, что санкции, введённые ранее против Ирана, не особо помогают.
"Вмешательство в дела другой страны, как обычно. Просто прекратите", - обратилась к Помпео @ChristineAno.
"Всё ещё отчаянно нуждаетесь в этой войне с Ираном, а?" - поинтересовался @barr_chicken.
"Вы всегда будете предавать людей на Ближнем Востоке, нам не нужно ваше лицемерие", - жёстко отвечает госсекретарю @HajSoz.
В российском сегменте Сети тоже разоблачили Помпео, выразив солидарность с американцами, высказавшимися о вмешательстве США в дела Ирана.
"Для вмешательства во внутренние дела другого государства? Само собой! Фото и видео будут использованы как предлог для введения санкций. Якобы "за нарушения прав человека".
Фото: скриншот телеграм-канала "Выпускайте Кракена!"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2019, 04:39
|
18 ноября 2019, 03:54
|
21 ноября 2019, 11:24
|
19 ноября 2019, 05:54
|
18 ноября 2019, 03:54
|
19 ноября 2019, 18:39
|
19 ноября 2019, 05:54