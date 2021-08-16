США расписали жизнь в резервации для носителей COVID

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разработали документ, в котором предложено создать резервации для носителей COVID-19. Их жизнь расписана до деталей.

На документ, опубликованный на официальном сайте CDC, обратил внимание автор Telegram-канала "Седьмая печать". Называется статья "Промежуточные оперативные соображения по применению защитного подхода к предотвращению заражения COVID-19 в гуманитарных условиях".

Бюрократичным языком сформулирована идея создать своеобразные резервации для носителей COVID-19. Таких людей предлагается причислить к категории "высокого риска" и поместить в "места временной релокации".

В основе инициативы - "экранирующий подход". Его цель - снизить число серьёзных случаев коронавирусной инфекции за счёт ограничения контактов между людьми. Людей из группы "высокого риска" предлагается переселить в "зелёные зоны", причём строительство отдельных помещений для этого называется нецелесообразным. Американцев собирались разместить по 50 человек в школах или приютах.

CDC предложили открыть лишь одну зону для входа, куда будут доставлять продукты питания и необходимые вещи. Рядом следует оборудовать комнату свиданий, где люди из группы "высокого риска" смогут видеться с родными, соблюдая дистанцию в два метра. Покидать "зелёную зону" изолированные права не имеют.

"Интересно, где такое первое заведение возникнет? Как его назовут? Будут ли водить на экскурсии прогрессивных представителей общества низкого риска? В каких скафандрах? И ещё форма организаторов очень важна. Чтоб красиво было и привлекательно", - иронизирует автор "Седьмой печати".

Похожий проект разрабатывался в Германии, но рассчитан он был на другую категорию людей. Блогер Илиас Меркури показал первую тюрьму для COVID-диссидентов. Она открылась в Германии и уже ждёт первых "заключённых". На кадрах хорошо видны решётки на окнах, замки в дверях и высокий забор.