США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР

США ждёт распад на отдельные государства ещё до конца 2020 года. Такой прогноз дал норвежский профессор Йохан Галтунг, в своё время точно предсказавший развал Советского Союза.

То, что Америку ждёт печальный финал, учёные спрогнозировали ещё в 2000 году. Тогда датой краха он называл 2025 год. Однако события последних десятилетий, по словам профессора, сильно ускорили процесс распада страны.

По мнению Йохана Галтунга, крах США предопределили разногласия с Европой и Азией, вывоз производства за пределы страны и использование экономических санкций для шантажа других государств. Единственной сильной стороной Америки учёный называет культуру, которую власти использовали для навязывания своей точки зрения другим странам.

Профессор считает, что крах США был неизбежен, но события последних лет ускорили процесс. И речь идёт не только о президентстве Дональда Трампа. По мнению Йохана Галтунга, точкой невозврата стало вторжение в Ирак под надуманным предлогом, что привело к затяжной войне на Ближнем Востоке.

Ещё большая агрессия лишь ускоряет развитие и развязку негативного сценария, - поясняет учёный.

Почему прогноз сместился именно на 2020 год? Дело в том, что вместе сложились сразу несколько факторов. Во-первых, неспособность американских властей справиться с вирусом, а во-вторых, появление огромного количества жертв экономической системы. Вкупе с тем, что на предстоящих выборах ни один из кандидатов не готов признать своё поражение, это сильно ослабляет позиции государства.