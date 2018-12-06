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США раскудахтались, как будто снесли целую планету. Но на деле…

06 декабря 2018, 20:09  •  212 • В мире
Как США трусливо шмыгнули вдоль заднего двора русского открытого порта, но раскричались так, будто объявили России войну
Автор:
Покровский Александр
Шум еще ничего не доказывает: порой курица снесет яйцо, а кудахчет так, словно снесла целую планету.
Эта фраза как нельзя лучше подходит для описания инцидента, о котором США раскричались по всему миру так, будто по меньшей мере забросали русскую военно-морскую базу минами. И эта фраза тем более подходит, что высказал ее гениальный знаток нравов американского политического истеблишмента со времен присных и до нынешних.
Марк Твен это сказал.
По какому поводу раскудахтались США
Шум возник из-за слов представительницы Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр. Она информировала, что эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) американских ВМС «МакКэмпбелл» (USS McCampbell) прошел в среду в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота России во Владивостоке. Причем сделал это «демонстративно», «в спорных водах» Японского моря, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран». И так будет с каждым, кто покусится, должна была продолжить военно-морская девушка. Но это было бы слишком обыденно, а потому она перевела ту же фразу на грозный язык общепланетарного гаранта всего: США «будут осуществлять полеты, морские походы и операции везде, где это позволено международным правом».
Фото: www.globallookpress.com
Чтобы окончательно вогнать Москву в дрожь, представительница американского флота поведала, что Вашингтон «не признает претензии России» на воды Японского моря, и что теперь Россия на снисходительность рассчитывать не может: «Первый раз с 1987 года США проводят операцию по обеспечению свободы навигации в этом районе». С намеком, видимо, что отныне так будет всегда. И не только здесь, ибо «это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру».
Дрожь Кремля перепугала всю планету — даже в Австралии тряслись люстры, и кенгуру забивались под кактусы...

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