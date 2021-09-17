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США раскололи НАТО. Эксперт оценил последствия создания нового альянса для Европы

17 сентября 2021, 20:30  •  159 • Политика
США раскололи НАТО, когда объявили о военном союзе с Великобританией и Австралией. Эксперт оценил последствия создания нового альянса для стран ЕС.
Первой "жертвой" AUKUS (так называется военное партнёрство между США, Великобританией и Австралией) стала не Россия или Китай, как ожидали западные СМИ, а Франция. Из-за создания нового альянса у Парижа сорвался крупнейший в его истории военный контракт с Канберрой. Власти Франции уже назвали отказ Австралии от прежних договорённостей ударом в спину.
Президент Регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо считает, что AUKUS окончательно расколол НАТО, где и так не было никакого единства.
Эта ситуация говорит о некотором расколе в Североатлантическом альянсе. В блоке западных государств как не было, так и нет единства. По своей сути, НАТО контролируют США, а другие государства находятся в роли подпевал,
- пояснил он "Народным новостям".
По его словам, Соединённые Штаты лишний раз напомнили Франции, которая мечтала стать главным членом НАТО среди стран ЕС, о её месте. Впрочем, эксперт сильно сомневается, что Париж, чьи интересы пострадали из-за действий партнёров, как-то отреагирует на ситуацию. Вероятнее всего, уже через год президент Франции и его американский коллега будут мирно пить кофе в Белом доме.

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